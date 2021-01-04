بمشاركة 25 شابًا.. «رياضة أسوان» تنظم ورشة لتعليم الشعر بالعامية والفصحى (صور)

نظمت مديرية الشباب والرياضة بأسوان، ورشة عمل لتعليم كتابة الشعر العامية والفصحى ضمن خطة نادى ملتقى الشباب بأسوان لشهر يناير، وذلك بمركز شباب بدر.و جاء ذلك بمشاركة أعضاء نادى ملتقى الشباب بأسوان وعددهم ٢٥ شاب وفتاة، بحضور مصطفى لبيب يوسف- شاعر وروائي، ومعلم خبير بالمنطقة الأزهرية، وتحت إشراف منسقة النادى سحر صابر جاد الرب، ومشرفة النادى ايناس فتحى حمزة.جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وتنفيذًا لتوجيهات فتحي محمد عبدالحافظ وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسوان، وتحت إشراف مصطفى بسطاوي مكي وكيل المديرية للشباب، ومحمد عباس وهب مدير الإدارة العامة للشباب.