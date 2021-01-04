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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الحكومة الأفغانية وطالبان تستأنفان محادثات تقاسم السلطة غدًا

الإثنين 04/يناير/2021 - 12:48 م
جريدة الدستور
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قالت نائبة رئيس البرلمان وعضو فريق التفاوض الأفغاني فوزية كوفي، اليوم الاثنين، إنه من المقرر أن يتوجهوا إلى مقر المفاوضات مع حركة طالبان، غدا الثلاثاء، لاستئناف المرحلة الثانية من المحادثات.

وصرح مصدر مطلع لوكالة أنباء «بجفاك» الأفغانية، بأنه تم تأجيل التوجه إلى مقر المفاوضات الذي كان مقررا اليوم بسبب مشاكل فنية.

وتعثر الجانبان الأفغانيان في الإجراءات لأسابيع، لكنهما توصلا في ديسمبر الماضي إلى اتفاق بشأن العملية، ما يمهد الطريق أمامهما لتناول القضايا العالقة عند استئناف المفاوضات غدا.

وتأتي خطط استئناف المفاوضات وسط تصاعد العنف في أنحاء أفغانستان في الأشهر الأخيرة، بينها كابول التي شهدت هجمات بقنابل يدوية واغتيالات تستهدف شخصيات بارزة.

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