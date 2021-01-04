القابضة للشرب: تلقينا 1.6 مليون شكوى على الخط الساخن

قالت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إنها استقبلت مليون و600 ألف شكوى تقريبا خلال عام 2020، عبر الخط الساخن 125 لاستقبال شكاوى المياه والصرف الصحى بجميع المحافظات، و175 لاستقبال شكاوى الصرف الصحى بالقاهرة والإسكندرية.وفي بيان لها قالت إنها نجحت فى الاستجابة لمختلف الشكاوى الواردة إليها عبر الخط الساخن، والتى شملت شكاوى انقطاعات وكسور وجودة أو ضعف المياه أو طلب سيارات مياه، وكذلك شكاوى طفوحات الصرف الصحي أو الإبلاغ عن أغطية البالوعات المفقودة، بالإضافة إلى الشكاوى المحاسبية.وأظهرت إحصائية الخطوط الساخنة للشركة القابضة أن معدلات الاستجابة تتراوح مابين 5 ساعات إلى 24 ساعة، وفقا لطبيعة الشكوى وظروف الإصلاح، علما أن الأولوية لشكاوى الجودة والتى يتحرك المعمل فور ورود أى شكاوى خلال مدة لا تتجاوز ساعتين لرفع عينات من محل الشكوى.