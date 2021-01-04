إيقاف أعمال بناء مخالفة بالنزهة شرق القاهرة

قاد اللواء خالد عقل، رئيس حي النزهة شرق القاهرة، حملة مكبرة، أسفرت عن إيقاف وإزالة 3 أعمال بناء مخالفة، الأولى بعقار شمل تعديلات معمارية وإنشائية بالدور الأرضي دون ترخيص وتقديم طلب تصالح عنها، والثانية بتحويل جراج لتجاري وعمل باب من الصاج دون ترخيص، وثالثة بالبناء أعلى سطح العقار بدون ترخيص.وأعادت الحملة غلق وتشميع محل عصير لفض الاختام وعدم الاتزام بالإجراءات الاحترازية وبدون ترخيص، و3 مطاعم لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية وبدون ترخيص ومخالفه شروط البيئة.وتحريرت 12 محضر تصالح لعدم ارتداء الكمامة بمعرفة شرطة المرافق وتحصيل الغرامات الفورية وتسليم المخالف الإيصالات الدالة على التصالح، وتسليم كمامات لارتدائها.