انتظام التصويت الإلكتروني بشباب الغربية

شهدت مراكز الشباب التابعة لمديرية الشباب والرياضة بالغربية، اليوم الإثنين، انتظام فعاليات اليوم الثانى للتصويت الإلكتروني الذى يقام على مدار يومين، لاختيار أعضاء برلمان الشباب بنظام القائمة والفردي، بمشاركة 678 شابا وفتاة من أعضاء برلمان الشباب بمراكز الشباب، ممن لهم حق الإدلاء بأصواتهم والمسجلين بالاستمارة الإلكترونية موزعين على خمسة دوائر انتخابية وعشرة لجان فرعية بمراكز الشباب.وأكد أحمد الوكيل وكيل الوزارة، أنه قد تم تشكيل لجنة عامة للإشراف على سيرة العملية الانتخابية، فى كافة الإدارات الفرعية لاختيار 19 مقعدا من بين 61 مرشحا بنظام القائمة والفردى، مشددا على جميع مسؤولى اللجان الانتخابية بالإدارات الفرعية بضرورة الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات والالتزام بالتباعد الاجتماعي وعدم دخول أى فرد يخالف ذلك إلى المقر الانتخابي.يذكر أن عدد المقاعد الفردية لبرلمان شباب مصر 270 وعدد مقاعد القائمة 298 بالإضافة إلى تعين نسبة أكثر من 5٪ من قبل الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، مع مراعاة تمثيل الفتاة وذوى الهمم والأقباط بالمجلس.