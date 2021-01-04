رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 04 يناير 2021 الموافق 20 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

انتظام التصويت الإلكتروني بشباب الغربية

الإثنين 04/يناير/2021 - 12:29 م
التصويت الإلكتروني
التصويت الإلكتروني
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
طباعة
شهدت مراكز الشباب التابعة لمديرية الشباب والرياضة بالغربية، اليوم الإثنين، انتظام فعاليات اليوم الثانى للتصويت الإلكتروني الذى يقام على مدار يومين، لاختيار أعضاء برلمان الشباب بنظام القائمة والفردي، بمشاركة 678 شابا وفتاة من أعضاء برلمان الشباب بمراكز الشباب، ممن لهم حق الإدلاء بأصواتهم والمسجلين بالاستمارة الإلكترونية موزعين على خمسة دوائر انتخابية وعشرة لجان فرعية بمراكز الشباب.

وأكد أحمد الوكيل وكيل الوزارة، أنه قد تم تشكيل لجنة عامة للإشراف على سيرة العملية الانتخابية، فى كافة الإدارات الفرعية لاختيار 19 مقعدا من بين 61 مرشحا بنظام القائمة والفردى، مشددا على جميع مسؤولى اللجان الانتخابية بالإدارات الفرعية بضرورة الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات والالتزام بالتباعد الاجتماعي وعدم دخول أى فرد يخالف ذلك إلى المقر الانتخابي.

يذكر أن عدد المقاعد الفردية لبرلمان شباب مصر 270 وعدد مقاعد القائمة 298 بالإضافة إلى تعين نسبة أكثر من 5٪ من قبل الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، مع مراعاة تمثيل الفتاة وذوى الهمم والأقباط بالمجلس.

موضوعات متعلقة

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الإثنين 4-1-2021

اتجاه بـ«التعليم» لعقد امتحانات «الإعدادية» التيرم الثاني فقط بالدرجة الكاملة

حقيقة إقالة وزير التربية والتعليم 2021

محمد الباز للأطباء: «حقكم على دماغنا في أي تجاوز ضدكم»

الصور

image description

محافظ دمياط تفتتح عيادات جراحات الأسنان

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال تبطين الترع بقرى أبوتيج

image description

26 عضو هيئة تدريس بجامعة أسيوط يحصدون جوائز تقديرية وتشجيعية

image description

«أطفال أسيوط» تدخل 2021 بدون قوائم انتظار

image description

ضبط 15 طن دقيق مدعم قبل تهريبه في دمياط

الأكثر قراءة

حقيقة إيقاف مدير مستشفى استغاث من نقص الأكسجين

تخفيض 20% على تذاكر «مصر للطيران» بمناسبة بطولة كأس العالم لكرة اليد

كيف تسبب رشدي أباظة في انفصال مديحة كامل عن زوجها؟

الإفتاء: تغريم مخالفي إجراءات مواجهة كورونا أمر جائز شرعًا

إنفوجراف

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

image description

وحيد حامد.. كيف نعاه المثقفون؟ (إنفوجراف)

image description

«فتاة النزهة» المسحولة عانت من نزيف بالجسد كله وعظام مهشمة (إنفوجراف)

نجم الساعة

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

منوعات

كوريا الجنوبية تسجل أول تراجع سكاني في تاريخها

حريق في أستراليا يهدد حياة السكان والمنازل قرب بيرث

هونج كونج ترجئ إعادة فتح المدارس لمواجهة كورونا

كرواتيا تتعرض لثاني أقوى زلزال خلال أسبوع

أيام زمان

صدور ديوان «بخفة فيل» للشاعرة بسنت عبداللاه

كيف تسبب رشدي أباظة في انفصال مديحة كامل عن زوجها؟

فقد سمعه وعاش وحيدًا مع كلبه.. اللحظات الأخيرة في حياة زكي رستم

«مصر بها أثرياء ومشاهير يتمنوكي».. قصة علاقة جمعت ميرفت أمين بتاجر مخدرات

مقالات الرأي
د. منى حلمى
عام جديد بين الشعارات على الورق والمليارات المهدرة
عمرو خالد
يا عفو.. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا «٢- 2»
ماجد حبته
جرائمهم طالت مسجد النجاشى
مؤمن المحمدي
موسم التفويت
المزيد

الثقافة

60 عاما على رحيل ألبير كامو.. فيلسوف العدمية وأديب نوبل

«الفن وتحسين جودة حياة ذوي الهمم» ملتقى أونلاين بثقافة الجيزة

انطلاق فعاليات «صنايعية مصر» بقصر ثقافة الإسماعيلية

سعد القليعى عن عبدالوهاب الأسوانى: عامان فى العراء يا خال