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رئيس التحرير التنفيذي
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حوادث

حفظ التحقيقات في سقوط فتاة من الطابق الرابع في مدينة بدر

الإثنين 04/يناير/2021 - 12:28 م
سقوط فتاة من الطابق
سقوط فتاة من الطابق الرابع
داليا عبد الباسط
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أمرت نيابة الشروق وبدر، اليوم الأثنين، بحفظ التحقيقات في سقوط طالبة جامعية، من شرفة عقار خاص بطالبات الجامعة بنطاق قسم شرطة بدر، لعدم وجود شبهة جنائية.

وكانت النيابة قد استمعت لأقوال عدد من الفتيات صديقات الطالبة، اللواتي أخبرن جهات التحقيق أن الفتاة كانت متواجدة بمفردها بالبلكونة، ومن المؤكد بأن يكون اختل توازنها وتفاجئوا بسقوطها من البلكونة، واكدن أن الفتاة لم تعاني من أي مشاكل نفسية أو عضوية ومن المتفوقات بالجامعة.

كان قد ورد بلاغ لمأمور قسم شرطة بدر، يفيد بسقوط طالبة من الطابق الرابع من شرفة عقار خاص بطالبات الجامعة بنطاق القسم، وعلي الفور انتقلت قوة أمنية على لمحل الواقعة.

بعمل التحريات تبين أن الطالبة أثناء تواجدها في بلكونة الشقة اختل توازنها الأمر الذي أدى لسقوطها، وتم نقلها إلى المستشفى وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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