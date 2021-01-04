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الإثنين 04 يناير 2021 الموافق 20 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط مزارع وابن عمه قتلا شخصا وأصابا شقيقه للثأر ببني سويف

الإثنين 04/يناير/2021 - 12:28 م
حبس
حبس
بنى سويف - محمد حفيظ
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، اليوم الإثنين، وبالتنسيق مع مديرية أمن الفيوم، من ضبط مزارع وابن عمه لاتهامها بقتل شقيقين باستخدام سلاح آلي أخذا بالثأر في عزبة سعد الدين التابعة لمركز الواسطى شمال المحافظة.

وتلقى اللواء محمد مراد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من العميد أسامة جمعة، مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ لمباحث مركز شرطة الواسطى يفيد، بمصرع شقيقين بأعيرة نارية، والذي وجه بسرعة كشف ملابسات الحادث وضبط الجناة.

وشكل مدير مباحث المديرية فريق بحثي تحت إشرافه ويضم رئيس مباحث مركز شرطة الواسطى وضباط مباحث المركز، لكشف ملابسات الحادث وضبط الجناة، وذلك بفحص كاميرات المراقبة المتاحة بالعزبة، والاستعانة بالعناصر السرية، ورجال البحث الجنائي.

وتبين من المعاينة الأولية والتحريات أن المتوفيان هما "رمضان. و.ا" 40 عاما، ومقيم عزبة سعد الدين التابعة لمركز الواسطى، وأن المصاب هو شقيقه "أحمد" 32 عاما، وأنهما تعرضا لإطلاق نيران من قبل مجهولين جاري تحديدهما.

وتبين من التحريات الأولية أن هناك خلافات ثأرية بين عائلة المجني عليهما وعائلة أخرى بالقرية، وأن وراء الواقعة مزارع وابن عمه، وأنهم استخدموا دراجة نارية في الواقعة وسلاح ناري عبارة عن بندقية آلية اطلقوا منها النيران تجاه المجني عليهما.

كما كشفت التحريات عن اختباء المتهمين بمحافظة الفيوم، وبالتنسيق بين مديريتي أمن بني سويف والفيوم، تمكنت قوة أمنية من مباحث مركز شرطة الواسطى من ضبطهما حيث تبين أنهما "أمير. ر. ع" 25 عاما، وابنه عمه "عيد. ع. ع" 31 عاما، وتم نقلهما إلى مديرية أمن بني سويف للتحقيق معهما.

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