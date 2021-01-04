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الإثنين 04 يناير 2021 الموافق 20 جمادى الأولى 1442
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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

حريق في أستراليا يهدد حياة السكان والمنازل قرب بيرث

الإثنين 04/يناير/2021 - 12:40 م
جريدة الدستور
وكالات
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هدد حريق خرج عن السيطرة "الحياة والمنازل"، اليوم الاثنين، بالقرب من مدينة بيرث، الواقعة على الساحل الغربي لأستراليا.

وتمت دعوة سكان عدة ضواحي جنوب بيرث إلى توخي اليقظة، حيث يحاول قرابة 150 رجل إطفاء إخماد الحريق الذي التهم، منذ يوم السبت، أكثر من 2،3 كيلومتر مربع.

ورغم أن خدمات الطوارئ قد خفضت مستوى التأهب، إلا أنها اعتبرت أن الحريق لا يزال يشكل "تهديدًا محتملًا على الحياة والمنازل" ويعود ذلك بشكل خاص إلى تغير الأحوال الجوية.

ولا تزال أسباب الحريق مجهولة حتى الاثنين.

ولا يزال الدخان الخطر وكريه الرائحة المتصاعد من مكب النفايات المحترق مصدر قلق، وتم حث السكان على "الاحتماء".

وأغلقت عدة طرق ومنع سائقو السيارات من دخول المنطقة المنكوبة.

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