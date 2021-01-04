مؤشر: القطاع الصناعي بمنطقة اليورو ينهي عام 2020 على مكاسب

أظهر مسح اليوم الاثنين، أن المصنعين بمنطقة اليورو أنهوا عام 2020 على مكاسب، إذ نما القطاع بأسرع وتيرة منذ منتصف 2018، وهو ما يشير إلى أن الضرر الذي سببته الجائحة لاقتصاد التكتل جاء أقل مما كان متوقعا في وقت سابق من العام.وكانت ألمانيا هي القوة الدافعة مرة أخرى، واستمر العمل في المصانع بالمنطقة في أغلب الأحيان، على عكس قطاع الخدمات المهيمن على اقتصاد التكتل والذي تضرر بشدة من إجراءات الإغلاق لاحتواءفيروس كورونا.وارتفعت القراءة النهائية لمؤشر آي.اتش.اس ماركت لمديري المشتريات إلى 55.2 في ديسمبرمن 53.8 في نوفمبر، ولكنها اقل من القراءة الأولية عند 55.5.