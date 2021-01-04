«الأموال العامة» تضبط قضيتي فساد بالقطاع المصرفي

شنت مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، اليوم الأثنين، حملات أمنية لمكافحة جرائم الأموال العامة لمواجهة كافة أشكال الفساد المالي والإداري، والجرائم التي تؤثر سلبًا على المناخ الاستثماري في البلاد، وكذا الجرائم المُستحدثة التي ترتبط بالقطاع المصرفي.وأسفرت الحملات - خلال 24 ساعة - عن ضبط قضيتين، تم تحرير المحاضر اللازمة وعرضها على النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، ويجري مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية.يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.