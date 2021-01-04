شرطة التموين تضبط 1222 قضية خلال 24 ساعة

شنت شرطة التموين والتجارة، بوزارة الداخلية، اليوم الأثنين، حملات موسعة استهدفت ضبط الخارجين ومراقبة الأسواق وفرض الجودة.و أسفرت الحملات خلال 24 ساعة، عن ضبط 1222 قضية تموينية متنوعة (غش غذائي، لحوم ومصنعاتها، أسماك، دقيق وقمح، ثروة حيوانية، مواد بترولية)، وتم تحرير المحاضر اللازمة وعرضها على النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، ويجري مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية.يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.