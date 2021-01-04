«مستثمرو الغاز»: معرض إحلال المركبات خطوة مهمة نحو التنمية المستدامة

قال الدكتور محمد سعد الدين، رئيس جمعية مستثمرى الغاز المسال باتحاد المستثمرين، إن المعرض الأول لتكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين؛ يعتبر خطوة مهمة نحو التنمية المستدامة وتعظيم استفادة مصر من اكتشافات الغاز الجديدة.وأشاد «سعد الدين»، بتوجه القيادة السياسية للتوسع في استخدامات الغاز الطبيعي، وخاصة خطة تحويل كافة السيارات للعمل بالغاز بديلا من البنزين والسولار، مؤكدا أن الغاز الطبيعى للسيارات يحافظ على البيئة العامة وعلى حياة المواطنين نتيجة خفض الإنبعاثات الملوثة للهواء التى تنتج عن استخدام البنزين ومشتقاته.وافتتح المعرض أبوابه أمام الجمهور في الثانية بعد ظهر اليوم ولمدة 3 أيام، حيث سيتم إطلاق مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي والتوعية بالفوائد الاقتصادية والبيئية الناتجة عن تعزيز استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات، فضلًا عن عرض نماذج حقيقية للسيارات العاملة بالغاز الطبيعي أو المعدلة، والتي تشمل سيارات سيدان واتوبيسات وميكروباصات ونقل وكذا نماذج لسيارات تعمل بالكهرباء.ويشهد المعرض توقيع عدد من مذكرات التفاهم وعقود التمويل في مجالات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، وتعزيز صادرات السيارات المصنعة محليًا للأسواق الخارجية.