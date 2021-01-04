«المصرف المتحد» يُطلق منتج تمويل تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي

أطلق المصرف المتحد منتج تمويل تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، على هامش المعرض الأول لتكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة، والذي يعقد في الفترة من 4-6 يناير الحالي 2021، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبتنسيق من وزارة التجارة والصناعة والبنك المركزي وعدد من الوزارات المعنية.وخصص البنك المركزي، 15 مليار جنيه لمبادرة إحلال المركبات وتحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج، وذلك لمساندة الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم المواطن.وقال أشرف القاضي، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، إن المبادرة تهدف الي تعظيم استفادة المواطن المصري من مكتسبات الإصلاح الاقتصادي على 3 محاور رئيسية، وهى «تعظيم استخدام الغاز الطبيعي كوقود بديل للسولار والبنزين، والقضاء علي التلوث والانبعاثات البيئية الضارة التي تؤثر علي صحة المواطن والبيئة المحيطة من آثار استخدام المحروقات».وتابع «وكذا تحقيق الاستفادة القصوي من الطاقات الانتاجية لمصانع السيارات المصرية والصناعات المغذية لها.، ما يُساهم في تعظيم الانتاج وزيادة المكون المحلي وارتفاع نسب التشغيل، وبالتالي القضاء علي البطالة وزيادة الصادرات».وأوضح أن البنوك تعمل بأجندة وطنية كشريك استراتيجي في عملية الإصلاح الاقتصادي من خلال دعم جهود الدولة المصرية لتنمية الصناعة الوطنية ودعم المصانع وزيادة إنتاجها وتحسين جودة الإنتاج لزيادة الصادرات المصرية، فضلًا عن توسيع قاعدة الشمول المالي من خلال توفير منتجات وحلول مالية مبتكرة لتغيير الثقافة الاستهلاكية للمواطن.ولفت إلى أن الدولة المصرية تتبني خطة طموحة لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي على مدار الثلاث سنوات القادمة؛ من أجل استغلال الوفرة الإنتاجية الكبيرة للغاز الطبيعي وتعظيم القيمة المضافة وخفض تكاليف التشغيل والحفاظ علي البيئة، الأمر الذي يستلزم تضافر جهود وسائل الإعلام المختلفة ومنظمات المجتمع المدني للمشاركة في تغيير الثقافة الاستهلاكية للمواطن نحو ترشيد استخدامات المحروقات واستبدالها بانواع الطاقة النظيفة.ونوه بأن المصرف المتحد يطرح منتج تمويل تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي مع بداية 2021، وسط توقعات باقبال كبير بين العملاء، خاصة وأن المنتج يتمتع بالعديد من المميزات؛ منها حد التمويلي وسهول الإجراءات، فضلا عن العائد التنافسي وطرق التقسيط المريحة.وذكر أن المصرف المتحد يتيح لعملائه إمكانية التقسيط من خلال حزمة خدمات «بنكك على الخط» الرقمية، وهى المحفظة الرقمية والإنترنت البنكي والموبيل البنكي، والتي تتيح للعميل السداد على مدار اليوم 7 أيام في الأسبوع، بسهولة ودون عناء الذهاب لأي من فروع المصرف المتحد الـ65 والمنتشرين بجميع أنحاء الجمهورية.