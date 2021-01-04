مباحث المصنفات تضبط 17 قضية متنوعة

شنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية، حملات موسعة استهدفت ضبط الخارجين عن القانون، والهاربين من تنفيذ أحكام قضائية.أسفرت - خلال 24 ساعة - عن ضبط 17 قضية «مطبوعات، مصنفات سمعية وبصرية».يأتي ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.تم تحرير المحاضر اللازمة وعرضها على النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وجارِ مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.