ضبط 47 قضية تموينية بأسواق أسوان
الإثنين 04/يناير/2021 - 12:51 م
أسوان_إسراء توفيقطباعة
تمكن ضباط مديرية أمن أسوان، بالتنسيق مع مباحث التموين، خلال حملة على مدار يومين، من ضبط عدد من القضايا التموينية في أسواق المحافظة.
وأسفرت الحملة عن ضبط 47 قضية تموينية: «7 قضايا مخالفات المخابز البلدية، و3 قضايا استخدام أسطوانات البوتاجاز في غير الغرض المخصص لها، 7 قضايا بيع بأزيد من السعر الرسمى، فضلًا عن 19 قضية عدم الإعلان عن الأسعار، و11 قضية عدم حمل شهادة صحية».
تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتمت الإحالة للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
وأسفرت الحملة عن ضبط 47 قضية تموينية: «7 قضايا مخالفات المخابز البلدية، و3 قضايا استخدام أسطوانات البوتاجاز في غير الغرض المخصص لها، 7 قضايا بيع بأزيد من السعر الرسمى، فضلًا عن 19 قضية عدم الإعلان عن الأسعار، و11 قضية عدم حمل شهادة صحية».
تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتمت الإحالة للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.