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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط 47 قضية تموينية بأسواق أسوان

الإثنين 04/يناير/2021 - 12:51 م
جريدة الدستور
أسوان_إسراء توفيق
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تمكن ضباط مديرية أمن أسوان، بالتنسيق مع مباحث التموين، خلال حملة على مدار يومين، من ضبط عدد من القضايا التموينية في أسواق المحافظة.

وأسفرت الحملة عن ضبط 47 قضية تموينية: «7 قضايا مخالفات المخابز البلدية، و3 قضايا استخدام أسطوانات البوتاجاز في غير الغرض المخصص لها، 7 قضايا بيع بأزيد من السعر الرسمى، فضلًا عن 19 قضية عدم الإعلان عن الأسعار، و11 قضية عدم حمل شهادة صحية».

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتمت الإحالة للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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