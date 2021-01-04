متابعة تطبيق إجراءات كورونا في 11 منشأة تجارية بأسوان

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، برئاسة العميد طارق لطفي، حملات التفتيش على المنشآت التجارية على مستوى المدينة، لرصد مدى تطبيق الإجراءات الوقائية والإحترازية التي تساهم بدورها في الحد من انتشار فيروس كورونا، في إطار سلسلة حملات التفتيش التي تنظمها الوحدة لتنفيذ توجيهات للدولة.وشملت أعمال اللجنة التنفتيش على الإجرءات الاحترازية والوقائية بالمنشآت التجارية، والمرور على 11 منشأة والتنبية والتشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية وإلا سيتم اتباع الإجراءات القانونية ضد المخالفين.يأتي ذلك في إطار تنفيذ تعليمات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بمراجعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا.