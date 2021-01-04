عاطل وزوجته خطفا فتاة في التجمع لمساومة أسرتها.. تجديد حبس

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، اليوم الأثنين، حبس المتهمين باختطاف فتاة ومساومة أسرتها على دفع مبلغ مالي لإطلاق سراحها بمنطقة التجمع، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.وكان قد ورد بلاغ لقسم شرطة التجمع الأول من موظف مقيم بدائرة القسم بغياب ابنته، عقب خروجها من مسكنهما وتوجهها للمدرسة محل دراستها، وبالاتصال بها هاتفيًا تجاوبت معه سيدة مجهولة وأخبرته باختطاف ابنته وساومته على دفع مبلغ مالي مقابل إطلاق سراحها.تم تشكيل فريق بحث جنائي بإشراف اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، وتوصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل له معلومات جنائية، وزوجته، مقيمان بدائرة قسم شرطة أول السلام، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما بمسكنهما، وعُثر على المجنى عليها مقيدة داخل غرفة كائنة أعلى سطح العقار محل سكنهما.وبمواجهتهما أقر الأول بسابقة قيامه باقتراض مبلغ مالي من المجنى عليها، وبتاريخ الواقعة فوجئ بحضورها لمسكنه ومطالبته برد المبلغ المالي، فاختمرت في ذهنه فكرة احتجازها بالاشتراك مع زوجته، وتكبيلها على النحو المُشار إليه، ومساومة والدها على دفع المبلغ المالي المنوه عنه نظير إطلاق سراحها.وبمواجهة الثانية بما جاء بأقوال زوجها أيدتها، وبسؤال المجنى عليها اتهمتهما باختطافها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.