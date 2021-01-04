«تعليم أسوان» تبحث خطة التنمية المهنية إلكترونيا للعاملين

عقد الدكتور خالد قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، اجتماعًا موسعًا بكلًا من مديري عام التعليم العام، الخدمات التربوية، التعليم الفني، لوضع خطة لتفعيل التنمية المهنية للعاملين بتعليم أسوان إلكترونيًا.واتفق خلال الاجتماع على ضرورة أن تضع جميع الأطراف خطة لتدريب العاملين على التنمية المهنية في التخصصات المختلفة، للاستفادة من توقف الدراسة خلال هذه الفترة، على أن يقوم كل تخصص بوضع البرنامج التدريبي الخاص به بداية من الأسبوع الجاري.ودرى التدريب عبر برامج (Webex - Teams - Zoom) لتحقيق التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030، حيث تمثل التنمية المهنية للمعلم عنصرًا أساسيًا من أساسيات تطوير التعليم ليكون قادرًا على الوفاء باحتياجات المجتمع وتحقيق أهدافه، كما أن الاهتمام بالتنمية المهنية للمعلمين تعد قضية خطيرة من القضايا التي فرضتها الثورة التكنولوجية، وتكنولوجيا المعلومات، وظهور صيغ تعليمية جديدة تعتمد على التعلم الإلكتروني وبيئات التعلم الافتراضية، ومن ثم كان لابد من الاهتمام بالتنمية المهنية للمعلمين ليكونوا قادرين على التعامل مع تلك التحديات.