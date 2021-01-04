مطبات «Bvc» لمواجهة الحوادث في المراغة بسوهاج

بدأ مركز ومدينة المراغة، شمالي محافظة سوهاج، تركيب مطبات صناعية من نوعية "Bvc" المطابقة لتعليمات وزارة النقل بمداخل المدينة بعد وقوع عدة حوادث.وقال المهندس حسن ناصر، رئيس الوحدة المحلية لمدينة المراغة، أن المطبات جرى تركيبها في منطقة مدخل الكباري من الجهة الغربية، وبجوار المزلقان من الجهتين الشرقية والغربية، لتحقيق السيولة المرورية وحماية المواطنين وتقليل الحوادث بها حفاظًا على أرواحهم.وأضاف، أنه تمت أعمال تركيب المطبات بحضور أحمد ابوهمام نائب رئيس المركز، ومسئول الطرق بالوحدة ومسؤولي إدارة مرور سوهاج.ولفت ناصر إلى أنه جاري استكمال باقي المطبات على الطريق السريع سوهاجأسيوط، ويأتي ذلك بناءً توجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، على تركيب مطبات صناعية Bvc، بمداخل المدن والقرى لحماية المواطنين.