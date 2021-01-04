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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الصحة»: خدمات مرضى الإيدز بمستشفيات الحميات لم تتأثر بأزمة كورونا

الإثنين 04/يناير/2021 - 12:13 م
تحليل الإيدز
تحليل الإيدز
فاتن خديوى
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قال الدكتور إيهاب كمال، مساعد وزير الصحة للتدريب، إن خدمات مرضى الإيدز في مستشفيات الحميات لم تتأثر بالإجراءات المتبعة لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، خاصة وأن مستشفيات الحميات والصدر تعد الخط الأول لمواجهة الفيروس، مؤكدا توفير العلاج والدعم النفسي لمرضى "الإيدز".

ونظمت وزارة الصحة "ويبينار" للأطباء للتدريب على الدليل المحدث الوطني لبروتوكول علاج مرضى الإيدز.

وقالت الدكتورة هبة السيد، مدير البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز، إن وزارة الصحة توسعت في توفير الأدوية وتوسع مظلة علاج ورعاية المصابين بفيروس الإيدز وتحديث البروتوكول الوطني لعلاج مرضى الإيدز.

من جهته، قال الدكتور أمجد الذهبي، أستاذ الأمراض المعدية بجامعة الأزهر وعضو لجنة العلمية لتحديث بروتوكول علاج الإيدز، إن الهدف من تحديث الدليل العلاجي والتشخيصي لفيروس الإيدز تحديث طرق العلاج والتشخيص ويتميز باختصار الوقت للتشخيص المرض وعدم تأخر المريض في الحصول على العلاج.

وأضاف، أنه تم استحداث عيادة علاج فيروسات الإيدز في مستشفيات الصحة النفسية لمساعدة مريض الإدمان لإيجاد خدمة علاج الفيروسات، مشيرا إلى تدريب الأطباء على ذلك عن طرق التشخيص والعلاج والمتابعة.

وأضاف أنه تم توفير خدمات متابعة الحامل في مراكز صحة المرأة والأمومة والطفولة للكشف عن مرض الإيدز.

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