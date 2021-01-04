محافظ أسيوط يتفقد أعمال تبطين الترع بقرى أبوتيج

تفقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، أعمال تبطين وتدبيش بعض الترع، بقرى البلايزة والزرابي بمركز أبوتيج وذلك ضمن أعمال المرحلة الأولى من المشروع القومي لتبطين الترع، والذي يجري تنفيذه ضمن خطة وزارة الري ويصل عددها في المرحلة الأولى 23 ترعة على مستوى المحافظة بتكلفة إجمالية تصل إلى 400 مليون جنيه، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بترشيد الفاقد من المياه بكافة الطرق الممكنة وتحسين الري.جاء ذلك خلال جولة ميدانية تفقدية لبعض المشروعات الجاري تنفيذها بقرى مركز أبوتيج، رافقه خلالها يسري كامل، رئيس مركز ومدينة أبوتيج، وبعض مسؤولي الشركات المنفذة ومسئولي هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة.و بدأ محافظ أسيوط جولته بتفقد أعمال تبطين ترعة بني سميع بقرية البلايزة وتابع أعمال تطهير الترعة بواسطة معدات مديرية الري، مشددًا على تكثيف أعمال التطهير ورفع المخلفات من على جوانب الترع بالتنسيق مع مديرية الري، كما استمع المحافظ إلى شرح من مهندسي التوسع الأفقي بوزارة الري للأعمال التي تنفذها الوزارة وبخاصة أعمال الإدارة العامة للتوسع الأفقي للري بنطاق المحافظة والتي تجاوزت تكلفتها الاستثمارية حوالي 200 مليون جنيه حتى الآن، بأطوال تصل إلى 65 كيلو متر وتشمل ترع ( بني غالب، باقور، منفلوط، البسيوني، بانوب، أبنوب، شقلقيل، بنى سميع) وذلك تحت إشراف مديرية الري وذلك ضمن أعمال المرحلة الأولى من المشروع القومي لتبطين الترع.كما تفقد المحافظ أعمال إنشاء كوبرى كيلو 149 على ترعة نجع حمادي الغربية والذي يجري إنشائه بتكلفة 18 مليون جنيه بحمولة 70 طن، واستمع إلى شرح لمراحل الإنشاء ومعدلات التنفيذ فضلًا عن أهمية الكوبري الذي يربط قرى مركز أبوتيج بالمدينة، مرورًا بشريط السكة الحديد وترعة نجع حمادي كما تابع أعمال تبطين وتدبيش جانبي الطريق على ترعة نجع حمادي.واستكمل المحافظ جولته بتفقد أعمال رصف شوارع مجمع المخابز بقرية الزرابي، وشارع المعهد الازهري الابتدائي بالقرية، وبعض شوارع قرية دكران والتي يجرى تنفيذها ضمن مشروعات خطة الرصف بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة.وأصدر " سعد" تعليماته لرئيس المركز بالمتابعة المستمرة للمشروعات التي يجرى تنفيذها بالقرى ومراعاة الاشتراطات الفنية والمواصفات القياسية في التنفيذ قبل عملية الاستلام الابتدائي للأعمال ومراجعة كافة الأعمال ميدانيًا وفقًا للاشتراطات والمواصفات، مشيرًا إلى إلى أهمية المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع والذي تنفذه وزارة الري والموارد المائية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية واصفًا إياه بأنه بمثابة نقلة حضارية، تسعى إليها الحكومة المصرية في قرى ونجوع مصر لتطوير شبكة الترع والمصارف فيها ونقلها إلى شكل حضاري، يساعد على تحسين البيئة والحد من التلوث وصولًا إلى مردود اقتصادي واجتماعي ملموس في تلك المناطق المحرومة.