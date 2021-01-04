رغم كورونا.. باكستان تخطط لإعادة فتح المدارس

أعلنت السلطات الباكستانية، اليوم الإثنين، إعادة فتح المؤسسات التعليمية على مراحل اعتبارا من 18 يناير، على الرغم من ارتفاع أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا.وأعلن وزير التعليم، شفقت محمود، افتتاح المدارس الثانوية في جميع أنحاء البلاد للطلاب من الصف التاسع إلى الثاني عشر بداية من 18 يناير.وأضاف الوزير أن المدارس الابتدائية سوف تتبعها في يوم 25 يناير، وسوف تستأنف الجامعات الدراسة اعتبارا من أول فبراير.وأغلقت باكستان جميع المؤسسات التعليمية في نوفمبر لمواجهة ارتفاع كبير في أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا.وكانت السلطات قد أعلنت، في وقت سابق، عن إعادة فتح جميع المدارس في 11 يناير.