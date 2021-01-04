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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

رؤية ضبابية وشبورة كثيفة.. خريطة الطقس خلال الـ 72 ساعة المقبلة

الإثنين 04/يناير/2021 - 12:10 م
شبورة
شبورة
سمر عبدالله
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شبورة وضباب.. هذا ما حذرت منه هيئة الأرصاد الجوية في الساعات القليلة الماضية، مؤكدة عدم وضوح الرؤية أمام السائقين على الطرق السريعة، وموجهة عدد من النصائح للمواطنين الذين يقودون سياراتهم مضطرين على الطرق السريعة وسط الشبورة الكثيفة والأجواء الضبابية.


وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد استمرار هذا الطقس السيء على مستوى محافظات مصر الأيام المقبلة، ناصحة المواطنين بضرورة توخي الحذر أثناء القيادة تجنبا لأي حوادث قد تقع.

وعن الطقس اليوم والذي أدى إلى إغلاق المرور لـ 12 طرق رئيسية، قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن طقس اليوم الاثنين سيشهد أمطارا خفيفة على بعض المناطق بالسواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، فيما تنخفض درجات الحرارة ليلا في غالبية محافظات مصر حيث يشعر المواطنون بالبرودة الشديدة.

- الشبورة المائية مستمرة

وأضاف مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية لـ "الدستور"، أن هناك شبورة مائية كثيفة تكونت في الساعات الأولى من الصباح على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، محذرا السائقين من خطورة القيادة أثناء الشبورة.

وأشار "شاهين" إلى استمرار وجود شبورة مائية كثيفة على الطرق السريعة في الساعات الأولى من الصباح خلال اليومين المقبلين وقد تستمر لبقية الأسبوع، وذلك على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، محذرا من برودة الجو في أغلب محافظات مصر.

وطالب المواطنين بتوخي الحذر أثناء القيادة على الطرق السريعة، واتباع جملة من إرشادات المرور وذلك تفاديا لأي حوادث قد تقع على الطرق السريعة وتؤدي بأرواح المواطنين.


جدير بالذكر أن الإدارة العامة للمرور أغلقت 12 طريقا رئيسيا في الساعات الأولى، من صباح اليوم الاثنين، بعد تواجد شبورة مائية كثيفة اضطرت الإدارات المرورية على مستوى المحافظات للإغلاق ونشر أرقام الاستغاثة.

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