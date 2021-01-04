«أمن المنافذ» يضبط 4 قضايا تهريب بضائع أجنبية وعقاقير طبية

تمكن قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، اليوم الأثنين، من ضبط 4 قضايا تهريب أبرزها بضائع أجنبية الصنع وعقاقير طبية.كما تم ضبط قضية في مجال مكافحة جرائم تهريب النقد، وقضية في مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص المخدرة، و24 قضية أبرزها مزاولة مهنة بدون تصريح، انتهاء فترة التصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، مخالفات مسطح مائي.وتحرير 551 مخالفة مرورية متنوعة، تنفيذ 142 حكم قضائيا متنوعا، وضبط 5 قضايا في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارِ مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.