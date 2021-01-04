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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

المهن الطبية: تجديد الاشتراك إلكترونيا لنهاية فبراير وتوصيل «الكارنيهات» للمنازل

الإثنين 04/يناير/2021 - 12:21 م
المهن الطبية
المهن الطبية
فاتن خديوى _ سارة سعودى
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أعلن اتحاد نقابات المهن الطبية، بدء تجديد الاشتراك بمشروع العلاج للأعضاء "إلكترونيا" فقط، حتى نهاية فبراير 2020، مع استمرار الخدمات بمقرات مشروع العلاج للأعضاء الراغبين فى الاشتراك لأول مرة، أو لإضافة الزوج أو الزوجة والأبناء أو الوالدين، فى حال عدم إضافتهم مسبقا، على أن تبدأ الاستفادة من تاريخ الاشتراك.
  
وأوضح الاتحاد إمكانية تجديد الاشتراك بمشروع العلاج، من خلال عدة طرق، هى: تطبيق My Fawry  على الهاتف المحمول، أو أى نقطة من نقاط فورى المنتشرة على مستوى الجمهورية، أو التحويل لحساب المشروع ببنك مصر رقم: 240- 1- 122، أو عن طريق الدفع الإلكترونى عن طريق الموقع الرسمى لمشروع العلاج.
  
كما يمكن للعضو المشترك فى مشروع العلاج وأسرته، الحصول على موافقات إجراء تحليل  PCR  بأسعار مُخفضة، من خلال إرسال طلب عبر الواتس آب على رقم 01050683399، على أن يقوم العضو وأسرته بسداد مبلغ 500 جنيه بالمعمل، و600 جنيه فى حال إجراء التحاليل للوالدين بعد الحصول على الموافقة عبر الواتس آب، بحد أقصى مرتين فى العام لكل مشترك.
  
وأشار الاتحاد إلى أنه حفاظا على سلامة الأعضاء الراغبين فى الاشتراك فى مشروع العلاج، تم التعاقد مع شركة شحن لتوصيل كارنيهات وكوبونات 2021 إلى المنازل، من خلال إرسال "اسم العضو، اسم النقابة التابع لها "بشرى، صيادلة، أسنان، بيطرى"، رقم القيد فى النقابة، رقم بطاقة العلاج، رقم محمول للتواصل، العنوان بالتفصيل، صورة ايصال الدفع أو "سكرين شوت" في حالة الدفع أون لاين، على أرقام: 01028685441، 01009205907، أو من خلال ملئ الاستمارة:https:forms.gleDxVdFJwe5MnKobPn6.
 
ولفت إلى أنه سيتم توصيل الكارنيهات للأعضاء في القاهرة والجيزة خلال أسبوع علي الأكثر، بتكلفة 40 جنيها يتحملها العضو، أما باقى المحافظات فسيتم توصيل الكارنيهات إلى مندوب المشروع بالمحافظة مجانًا.

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