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26 عضو هيئة تدريس بجامعة أسيوط يحصدون جوائز تقديرية وتشجيعية

الإثنين 04/يناير/2021 - 12:08 م
جريدة الدستور
أسيوط – محمد أبو شادي:
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أكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، حرص إدارة الجامعة على تكريم أبنائها وروادها المتميزين والذين أسهموا في تحقيق الكثير من الإنجازات العلمية في العديد من المجالات المختلفة تقديرًا لجهودهم المشهودة في مجال البحث العلمي ولدورهم المميز فى رفعة الجامعة وإثراء العملية التعليمية.

وأضاف إن ذلك يأتي من خلال منحهم جوائزها التقديرية والتشجيعية وأحسن الرسائل العلمية (ماجستيردكتوراه) وجائزة الدكتور سليمان حزين للتفوق العلمي وذلك بصورة مستمرة.

حيث استقرت اللجنة العلمية المشكلة لجوائز الجامعة برئاسة الدكتور أحمد المنشاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث على منح 5 أساتذة من أبناء الجامعة لجائزة الجامعة التقديرية، و7 أساتذة للتشجيعية، 3 أساتذة لجائزة الدكتور سليمان حزين للتفوق العلمي، و11 جائزة لأحسن الرسائل العلمية ماجستير ودكتوراه، وفى هذا الشأن فقد أعرب رئيس الجامعة عن خالص تهانيه للأساتذة وأعضاء هيئة التدريس الفائزين بجوائز الجامعة متمنيًا لكافة أبناء الجامعة من الأساتذة والباحثين بدوام التفوق العلمي والبحثي.

وأشار الدكتور أحمد المنشاوي إنه فيما يخص جوائز الجامعة التقديرية تم منحها لكلًا من الدكتور عبد العزيز أحمد سعيد الأستاذ المتفرغ بقسم الكيمياء بكلية العلوم، وذلك في مجال العلوم الأساسية، وللدكتور محمد عبد السميع عيد محمد الأستاذ المتفرغ بقسم الهندسة المعمارية بكلية الهندسة فى مجال العلوم الهندسية، وللدكتورة أسماء عبد الناصر أحمد حسين الاستاذ بقسم صحة الحيوان والأمراض المشتركة بكلية الطب البيطرى وذلك في مجال العلوم الزراعية والبيطرية، كما تم منح الجائزة ايضًا مناصفة بين كلًا من الدكتور رفعت محمد حسن المليجي الأستاذ المتفرغ بقسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية، وللدكتور محمد عبدالعظيم طلب الأستاذ المتفرغ بقسم الاقتصاد والمالية العامة بكلية التجارة وذلك في مجال العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفيما يتعلق بجائزة الجامعة التشجيعية فقد تم منحها لكلًا من الدكتور علاء الدين حامد سيد أستاذ مساعد بكلية العلوم قسم علم الحيوان، وذلك في مجال العلوم الأساسية، وفي مجال العلوم الهندسية فقد تم منح الجائزة مناصفة بين كل من الدكتور محمد عاطف السيد أستاذ مساعد بكلية الهندسة قسم الهندسة الكهربية، والدكتور محمد حلمى المرسي الحفناوي أستاذ مساعد بكلية الفنون الجميلة قسم العمارة، وفي مجال العلوم الزراعية والبيطرية فقد تم منح الجائزة مناصفة بين كل الدكتور ممدوح عبد الحفيظ السيد عيسى الأستاذ المساعد بكلية الزراعة قسم الأراضي والمياه، والدكتورة مها إبراهيم حامد الأستاذ المساعد بكلية الطب البيطري قسم طب الحيوان، وللدكتورة أسماء محمد زهران عمر الأستاذ المساعد بمعهد جنوب مصر للأورام قسم الباثولوجيا الإكلينيكية فى مجال العلوم الطبية والصيدلة، وللدكتور مصطفى عبد المحسن عبد التواب الحديبي الأستاذ المساعد بكلية التربية قسم علم النفس في مجال العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وبخصوص جائزة جامعة أسيوط لأحسن رسالة دكتوراه فد تم منحها لكلًا الدكتور محمد قطب محمد عبد الحافظ المدرس بكلية العلوم بقسم الكيمياء، وذلك فى مجال العلوم الأساسية، وللدكتور نبيل صبور نافع المدرس بكلية الهندسة بقسم الهندسة الكهربية وذلك فى مجال العلوم الهندسية، وللدكتور عبد الباسط عويضه عبد الباسط المدرس بكلية الطب البيطري قسم طب الحيوان وذلك في مجال العلوم الزراعية والبيطرية، وفى مجال العلوم الطبية والصيدلية فقد تم منحها مناصفة بين كل من الدكتورة شريهان فرغلى جاد أحمد المدرس بكلية الصيدلة بقسم الصيدلانيات، وللدكتورة نسمة مصطفى محمد كمال المدرس بكلية الصيدلة بقسم العقاقير، أما فى مجال العلوم الاجتماعية والإنسانية فقد تم منحها للدكتور مصطفى فواز صديق مناع المدرس بكلية الآداب بقسم الفلسفة.

كما تم منح جائزة جامعة أسيوط لأحسن رسالة العلمية (ماجستير) لكل من الدكتور أسامة عبد الحميد نصر المدرس المساعد بكلية العلوم قسم الكيمياء وذلك في مجال العلوم الأساسية، وفى مجال العلوم الهندسية للدكتور محمد يوسف محمد فولي المدرس المساعد بكلية الهندسة قسم الهندسة المدنية، وللدكتورة الأميرة مرزوق فؤاد محمد المدرس المساعد بكلية الطب البيطري قسم طب الأحياء المائية ورعايتها وذلك في مجال العلوم الزراعية والبيطرية، وللدكتور خالد أبو الفتوح عبد المحسن جلال المدرس المساعد بكلية الصيدلة قسم الصيدلانيات فى مجال العلوم الطبية والصيدلية، وفي مجال العلوم الاجتماعية والإنسانية للدكتورة زينب محمد هشام سالم مدرس مساعد بكلية الآداب قسم الوثائق والمكتبات.

كما أوصت اللجنة بمنح جائزة الأستاذ الدكتور سليمان حزين للتفوق العلمي لعام 20182019 لكل الدكتور مصطفى فراج مصطفى الأستاذ المساعد بكلية العلوم قسم الكيمياء وذلك في مجال العلوم الأساسية، وللدكتورة إبتسام سيد حسن عبد الله الأستاذ المساعد بكلية الطب البيطري قسم طب الأحياء المائية ورعايتها وذلك في مجال العلوم الطبية، وللدكتور أحمد ثابت هلال إبراهيم أستاذ مساعد بكلية الخدمة الإجتماعية قسم خدمة الفرد في مجال العلوم الإنسانية.

والجدير بالذكر أن اللجنة المشكلة لمنح اعضاء هيئة التدريس تلك الجوائز ضمت فى عضويتها كلًا من الدكتور عبدالحميد ابوسحلى عميد كلية العلوم، والدكتور عبدالسلام نوير عميد كلية التجارة، والدكتور محمد حمام عميد كلية الزراعة، والدكتور أحمد عبدالمولى القائم باعمال عميد كلية الصيدلة، والدكتور جمال جمال عبدالرؤوف بدر وكيل كلية العلوم لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور مؤمن حنفى رئيس قسم الهندسة الكهربائية بكلية الهندسة.

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