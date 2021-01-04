تحرر 104 محاضر لصيدليات مخالفة خلال حملات رقابية بالمنيا

قال الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنيا، إن مديرية الصحة بالمنيا، نفذت حملات تفتيشية ورقابية على الصيدليات ومخازن الأدوية بنطاق المحافظة، يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، وتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، وبالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك، للحفاظ على صحة المواطنين وضبط سوق الدواء بالمحافظة.أوضح الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أنه تم المرور والتفتيش على 431 منشأة طبية، تنوعت ما بين، صيدليات، ومخازن للأدوية، ومعامل تحاليل، وعيادات خاصة، بنطاق المحافظة، حيث أسفرت الحملات عن تحرير 104 محاضر لصيدليات مخالفة تنوعت ما بين عدم وجود ترخيص، وعدم وجود صيدلي، ووجود ادوية غير مسجلة بوزارة الصحة، وتم ضبط سيارة ودراجة نارية تقوم بتوزيع الادوية بدون ترخيص، وتم مصادرة المضبوطات، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.