«خليجنا واحد» يرصد مسيرة مجلس التعاون وإنجازاته بالأرقام

أطلق مركز الإحصاء الخليجي، فيلم "خليجنا واحد" بمناسبة القمة الخليجية الـ41، المقرر عقدها غدا الثلاثاء في المملكة العربية السعودية.واستعرض الفيلم أبرز إنجازات مسيرة مجلس التعاون، ومؤشرات التقدم المحرزة للمجلس على المستويين الإقليمي والدولي.كما سلط الفيلم الضوء على المساحة المجمعة لدول الخليج العربي البالغة 2.4 مليون كم2، التي يسكنها 57.4 مليون نسمة، لافتًا إلى أن هناك 30 هيئة ومنظمة ترفد العمل الخليجي المشترك.وتحت عنوان الكفاءة التنافسية العالمية، قال الفيلم أن حصة دول التعاون من إنتاج النفط بلغت ما نسبته 22.8% عالميًا، فيما تبلغ حصتها عالميًا من احتياطي النفط الخام 31.5%، وهي الأولى عالميًا في الحصتين، كما تأتي دول مجلس التعاون ضمن الفئة الأولى عالميًا بمعدل تنمية بشرية مرتفع جدًا، وفي المجال الابتكاري، منح مكتب براءات الاختراع الخليجي 1264 براءة اختراع.