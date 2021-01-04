رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 04 يناير 2021 الموافق 20 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«خليجنا واحد» يرصد مسيرة مجلس التعاون وإنجازاته بالأرقام

الإثنين 04/يناير/2021 - 12:05 م
مجلس التعاون
مجلس التعاون
أمينة زكى
طباعة
أطلق مركز الإحصاء الخليجي، فيلم "خليجنا واحد" بمناسبة القمة الخليجية الـ41، المقرر عقدها غدا الثلاثاء في المملكة العربية السعودية.

واستعرض الفيلم أبرز إنجازات مسيرة مجلس التعاون، ومؤشرات التقدم المحرزة للمجلس على المستويين الإقليمي والدولي.

كما سلط الفيلم الضوء على المساحة المجمعة لدول الخليج العربي البالغة 2.4 مليون كم2، التي يسكنها 57.4 مليون نسمة، لافتًا إلى أن هناك 30 هيئة ومنظمة ترفد العمل الخليجي المشترك.

وتحت عنوان الكفاءة التنافسية العالمية، قال الفيلم أن حصة دول التعاون من إنتاج النفط بلغت ما نسبته 22.8% عالميًا، فيما تبلغ حصتها عالميًا من احتياطي النفط الخام 31.5%، وهي الأولى عالميًا في الحصتين، كما تأتي دول مجلس التعاون ضمن الفئة الأولى عالميًا بمعدل تنمية بشرية مرتفع جدًا، وفي المجال الابتكاري، منح مكتب براءات الاختراع الخليجي 1264 براءة اختراع.

موضوعات متعلقة

«مصر بها أثرياء ومشاهير يتمنوكي».. قصة علاقة جمعت ميرفت أمين بتاجر مخدرات

أجندة العطلات الرسمية 2021| قوائم الإجازات الرسمية في العام الميلادي الجديد

حقيقة نقص «الأكسجين» في مستشفي عزل «قلين» بكفر الشيخ

محمد الباز للأطباء: «حقكم على دماغنا في أي تجاوز ضدكم»

الصور

image description

محافظ دمياط تفتتح عيادات جراحات الأسنان

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال تبطين الترع بقرى أبوتيج

image description

26 عضو هيئة تدريس بجامعة أسيوط يحصدون جوائز تقديرية وتشجيعية

image description

«أطفال أسيوط» تدخل 2021 بدون قوائم انتظار

image description

ضبط 15 طن دقيق مدعم قبل تهريبه في دمياط

الأكثر قراءة

تخفيض 20% على تذاكر «مصر للطيران» بمناسبة بطولة كأس العالم لكرة اليد

كيف تسبب رشدي أباظة في انفصال مديحة كامل عن زوجها؟

الإفتاء: تغريم مخالفي إجراءات مواجهة كورونا أمر جائز شرعًا

حقيقة إقالة وزير التربية والتعليم 2021

إنفوجراف

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

image description

وحيد حامد.. كيف نعاه المثقفون؟ (إنفوجراف)

image description

«فتاة النزهة» المسحولة عانت من نزيف بالجسد كله وعظام مهشمة (إنفوجراف)

نجم الساعة

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

منوعات

كوريا الجنوبية تسجل أول تراجع سكاني في تاريخها

حريق في أستراليا يهدد حياة السكان والمنازل قرب بيرث

هونج كونج ترجئ إعادة فتح المدارس لمواجهة كورونا

كرواتيا تتعرض لثاني أقوى زلزال خلال أسبوع

أيام زمان

صدور ديوان «بخفة فيل» للشاعرة بسنت عبداللاه

كيف تسبب رشدي أباظة في انفصال مديحة كامل عن زوجها؟

فقد سمعه وعاش وحيدًا مع كلبه.. اللحظات الأخيرة في حياة زكي رستم

«مصر بها أثرياء ومشاهير يتمنوكي».. قصة علاقة جمعت ميرفت أمين بتاجر مخدرات

مقالات الرأي
د. منى حلمى
عام جديد بين الشعارات على الورق والمليارات المهدرة
عمرو خالد
يا عفو.. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا «٢- 2»
ماجد حبته
جرائمهم طالت مسجد النجاشى
مؤمن المحمدي
موسم التفويت
المزيد

الثقافة

60 عاما على رحيل ألبير كامو.. فيلسوف العدمية وأديب نوبل

«الفن وتحسين جودة حياة ذوي الهمم» ملتقى أونلاين بثقافة الجيزة

انطلاق فعاليات «صنايعية مصر» بقصر ثقافة الإسماعيلية

سعد القليعى عن عبدالوهاب الأسوانى: عامان فى العراء يا خال