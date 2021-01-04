أحمد يسري ينضم لأسرة مسلسل «ضل راجل»

انضم الفنان الشاب أحمد يسري لأسرة مسلسل "ضل راجل"، المقرر عرضه في رمضان المقبل، والذي يقوم ببطولته الفنان ياسر جلال.ومن المقرر أن يبدأ يسري تصوير مشاهده بالعمل نهاية الأسبوع الجاري، وكان فريق عمل مسلسل "ضل راجل" قد بدأوا تصويره منذ أسبوعين في مدينة الإنتاج الإعلامى، وجمعت المشاهد الأولى بين الفنانين ياسر جلال ونرمين الفقى، واستمر التصوير في الديكور الأساسي لمدة أسبوع، ثم انتقل المخرج أحمد صالح لديكورات أخرى.مسلسل "ضل راجل" بطولة ياسر جلال، محمود عبدالمغنى، نور اللبنانية، نرمين الفقى، رنا رئيس، أحمد حلاوة، إنعام سالوسة، وعدد كبير من الفنانين الشباب، إنعام سالوسة وأحمد حلاوة، وعدد آخر كبير من الفنانين جارٍ التعاقد معهم، تأليف أحمد عبدالفتاح، ومن إخراج أحمد صالح.يذكر أن أحمد يسري شارك في عدد من الأعمال الدرامية منها "البرنس" مع الفنان محمد رمضان، مسلسل "عرض خاص" مع الفنانين كريم فهمي ودينا الشربيني، ومسلسل "رمضان كريم" مع الفنان سيد رجب.