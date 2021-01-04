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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزير الخارجية اللبناني: نرفض إقحامنا في أي صراع

الإثنين 04/يناير/2021 - 12:04 م
شربل وهبه
شربل وهبه
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أكد وزير الخارجية اللبناني شربل وهبه، ضرورة عدم إقحام بلاده في أي صراع إقليمي أو دولي، معتبرا أن التصريحات الصادرة مؤخرا عن قائد عسكري إيراني والتي تناول فيها لبنان، لا تعبر عن موقف سياسي رسمي من قبل إيران.

كان قائد سلاح الجو بالحرس الثوري الإيراني علي حاجي زاده، قد قال إن الصواريخ الموجودة في غزة ولدى حزب الله في لبنان، جاءت بدعم إيراني، وأنهما الخط الأمامي لمواجهة إسرائيل، الأمر الذي استدعى رفضا واسعا من قبل عدد من السياسيين اللبنانيين الذين أكدوا رفضهم استخدام بلادهم في حروب بالوكالة في المنطقة لصالح إيران.

وقال الوزير شربل وهبه في تصريح لصحيفة (نداء الوطن) اللبنانية في عددها الصادر اليوم إنه راجع سفير لبنان في طهران حسن عباس للوقوف منه على خلفيات التصريحات الأخيرة، وأنه (وهبه) يرى أن ما أعلنه القائد العسكري الإيراني لا يعبر عن الحكومة الإيرانية أو عن موقف سياسي رسمي لإيران.

وأشار وزير الخارجية اللبناني إلى أنه يتبنى الموقف الذي أعلنه أمس رئيس الجمهورية ميشال عون حول أن المواطنين اللبنانيين لا شريك لهم في حفظ استقلال وطنهم وسيادته على حدوده وأرضه وحرية قراره، لافتا إلى أنه بانتظار ما قد يصدر رسميا بشأن تصريح علي حاجي زاده، عن وزارة الخارجية الإيرانية أو عن الحكومة الإيرانية "وحتى الآن لم أتبلغ أي شيء رسمي منهما".

وشدد وهبه على ضرورة عدم إقحام لبنان في أي صراع، مضيفا "هذا هو الموقف الذي علينا جميعا أن نلتف حوله، فنحن لا نعادي أي دولة عدا إسرائيل، ولا نريد أن نكون خط دفاع عن أي دولة أخرى".

وأوضح أنه في ظل حكومة لبنانية مستقيلة تقوم بتصريف الأعمال، فإنه يضع 3 ثوابت في غضون هذه الفترة العصيبة التي يجتازها لبنان حاليا، وتتمثل في التمسك بوحدة الأراضي اللبنانية، السيادة الوطنية، وضرورة عدم تعريض وحدة الشعب اللبناني لأي مخاطر، متابعا "وحدتنا الداخلية هي من الثوابت الأساسية التي يجب أن ندافع عنها بكل ما لدينا من قوة وإلا فإننا نعرض لبنان مجددا لأي اقتتال أو انقسام داخلي".

ولفت إلى أن الدعوات الدبلوماسية تجمع كلها على وجوب تمسك الجميع بضبط النفس لعدم إعطاء ذريعة لإسرائيل أو من يريدون ضرب وحدة الدولة اللبنانية، مضيفا "إيران هي التي عليها أن تدافع عن نفسها، وهي تدرك كيف تفعل ذلك مهما كان الكلام الذي يصدر من هناك أو من هناك، إيران تتولى مهمة الدفاع عن نفسها بنفسها، ولبنان عليه أن يأخذ بالثوابت التي ذكرتها من غير أن نكون لا في خط الدفاع عن إيران ولا في الخط المُعادي لها، نحن نتمسك بالثوابت ولا نفرط بوحدتنا الوطنية ولا بسلامة وحدة أراضينا".

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