تحرير 1197 قضية تموينية متنوعة

شنت شرطة التموين والتجارة، بوزارة الداخلية، اليوم الأثنين، حملات موسعة استهدفت ضبط جرائم الغش التجاري.وأسفرت الجهود عن ضبط 1197 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.يأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.حُرر المحضر اللازم لكل واقعة، العرض على النيابة للتحقيق.