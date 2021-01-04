رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 04 يناير 2021 الموافق 20 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلماني يثمن تنفيذ الحكومة تكليفات الرئيس بالاعتماد على الصناعة الوطنية

الإثنين 04/يناير/2021 - 12:01 م
الدكتور محمد عبد
الدكتور محمد عبد الحميد،
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
طباعة
أكد الدكتور محمد عبد الحميد، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن اقتصاديات الدول الكبرى اعتمدت على توطين الصناعات بها خاصة الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مشيدًا بالقضايا التي ناقشها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع الذي عقده لمُتابعة خطة توطين صناعة احتياجاتنا فى المشروعات القومية بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس كامل الوزير وزير النقل والفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع ومسئولي كل من الهيئة العربية للتصنيع والهيئة الهندسية للقوات المُسلحة.

وأشار عبد الحميد، في بيان، إلى أهمية تأكيد رئيس الوزراء بأن هناك توجيهًا من الرئيس عبد الفتاح السيسى بالاعتماد على الصناعة الوطنية فى مشروعات المياه والصرف الصحى التى سيتم تنفيذها بالقرى ضمن مشروع تطوير الريف المصرى فى إطار المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وخاصة الطلمبات، وأن هناك جهدًا مبذولًا من الهيئة العربية للتصنيع فى هذا الملف وتم بالفعل إنتاج أنواع مختلفة من الطلمبات.

وطالب النائب المحافظين بالإسراع فى تنفيذ تكليفات الحكومة بحصر الاحتياجات في الـ50 مركزًا على مستوى الجمهورية التى ستشهد تنفيذ مشروعات المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية مع توفير كل مكونات المحطات من خلال الصناعة الوطنية، سواء الحكومية أو من القطاع الخاص، خاصة أن الدكتور مصطفى مدبولي أكد أنه سيكون هناك تعاقد فوري لتوفير هذه المكونات، وأن مشروعات المياه والصرف الصحي تتكلف نحو 60% من المشروعات التى ستنفذ لرفع كفاءة الخدمات المقدمة وتحسين جودة الحياة لأهالي القرى مع أهمية التنسيق بين وزارة النقل والهيئة العربية للتصنيع، لتوفير احتياجات هيئة السكك الحديدية المختلفة خاصة عربات القطارات من خلال شركة "سيماف".

موضوعات متعلقة

«الوزراء» ينفي إلغاء النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة 2021

فيديو جديد صادم.. لحظة مطاردة قاتل معلمة بولاق لها قبل قتلها

«مصر بها أثرياء ومشاهير يتمنوكي».. قصة علاقة جمعت ميرفت أمين بتاجر مخدرات

تخفيض 20% على تذاكر «مصر للطيران» بمناسبة بطولة كأس العالم لكرة اليد

الصور

image description

محافظ دمياط تفتتح عيادات جراحات الأسنان

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال تبطين الترع بقرى أبوتيج

image description

26 عضو هيئة تدريس بجامعة أسيوط يحصدون جوائز تقديرية وتشجيعية

image description

«أطفال أسيوط» تدخل 2021 بدون قوائم انتظار

image description

ضبط 15 طن دقيق مدعم قبل تهريبه في دمياط

الأكثر قراءة

تخفيض 20% على تذاكر «مصر للطيران» بمناسبة بطولة كأس العالم لكرة اليد

كيف تسبب رشدي أباظة في انفصال مديحة كامل عن زوجها؟

الإفتاء: تغريم مخالفي إجراءات مواجهة كورونا أمر جائز شرعًا

حقيقة إقالة وزير التربية والتعليم 2021

إنفوجراف

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

image description

وحيد حامد.. كيف نعاه المثقفون؟ (إنفوجراف)

image description

«فتاة النزهة» المسحولة عانت من نزيف بالجسد كله وعظام مهشمة (إنفوجراف)

نجم الساعة

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

منوعات

كوريا الجنوبية تسجل أول تراجع سكاني في تاريخها

حريق في أستراليا يهدد حياة السكان والمنازل قرب بيرث

هونج كونج ترجئ إعادة فتح المدارس لمواجهة كورونا

كرواتيا تتعرض لثاني أقوى زلزال خلال أسبوع

أيام زمان

صدور ديوان «بخفة فيل» للشاعرة بسنت عبداللاه

كيف تسبب رشدي أباظة في انفصال مديحة كامل عن زوجها؟

فقد سمعه وعاش وحيدًا مع كلبه.. اللحظات الأخيرة في حياة زكي رستم

«مصر بها أثرياء ومشاهير يتمنوكي».. قصة علاقة جمعت ميرفت أمين بتاجر مخدرات

مقالات الرأي
د. منى حلمى
عام جديد بين الشعارات على الورق والمليارات المهدرة
عمرو خالد
يا عفو.. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا «٢- 2»
ماجد حبته
جرائمهم طالت مسجد النجاشى
مؤمن المحمدي
موسم التفويت
المزيد

الثقافة

60 عاما على رحيل ألبير كامو.. فيلسوف العدمية وأديب نوبل

«الفن وتحسين جودة حياة ذوي الهمم» ملتقى أونلاين بثقافة الجيزة

انطلاق فعاليات «صنايعية مصر» بقصر ثقافة الإسماعيلية

سعد القليعى عن عبدالوهاب الأسوانى: عامان فى العراء يا خال