«الجيزة» تطبق قرار الإجازات الاستثنائية والتناوب للعاملين

أصدرت إدارة البدرشين التعليمية بمحافظة الجيزة، قرارًا إدرايًا بناءًا على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 719 لسنة 2020، بشأن الإجازات الاستثنائية والتناوب لباقي العاملين.1- الموظف المصاب بأي من الأمراض المزمنة وفقا لما هو مثبت بملفه.2- الموظف المصاب بغير الأمراض المزمنة بموجب تقرير يصدر رسميا من إحدى الجهات الحكومية باستحقاقه هذه الإجازات.3- الموظف المخالط بمصاب بفيروس كورونا يحق له إجازة للمدة التي تحددها الجهات الرسمية (الطبية المختصة).4- الموظفة الحامل او التي ترعى طفلًا او أكثر يقل عمره عن 12 سنة بموجب شهادة الميلاد.5- غير ذلك من العاملين تناوب بنسبة حضور لا تقل عن 50% للعاملين والتواجد فى المواعيد الرسمية للعمل حتى نهاية اليوم.6- تعليمات عامة لجميع العاملين سواء المصابين بأمراض أ المناوبين.7- الإجازات الاستثنائية لا تعني تعطيل العمل ولكن حفاظًا على صحة العاملين ويتم استكمال أى أعمال مكلف بها الموظف أثناء فترة الإجازة فى منزلة ويمنع تماما تعطيل العمل لا سبب أى كان.8- ينطبق القرار على كل من لديه مستند رسمي من جهات طبية معتمدة ويسلم إلى المسئول بالعمل.