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الإثنين 04 يناير 2021 الموافق 20 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلماني يطالب بسرعة إخلاء الأراضي المخصصة لتطوير عواصم المحافظات

الإثنين 04/يناير/2021 - 11:59 ص
النائب محمد عبد الله
النائب محمد عبد الله زين
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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طالب النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمصلات بمجلس النواب، المحافظين بالإسراع فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بسرعة إخلاء الأراضى المخصصة لتنفيذ أعمال التطوير والتحديث لعواصم المحافظات، مؤكدًا أن تنفيذ هذه التكليفات سيقضى على مشكلات التكدس المرورى والقبح المعماري داخل عواصم المحافظات خاصة ذات الكثافة السكانية والمرورية الكبيرة.

وأشاد زين الدين، في بيان اليوم، بالقضايا التي أكد عليها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع الذى عقده عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" لمتابعة موقف مشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى بمشاركة كل من الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، والدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، ومسئولي وزارة الموارد المائية والري واللواء هاني مصطفى، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء ناصر فوزي، مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة.

وقال النائب، إن تأكيد الدكتور مصطفى مدبولى أن عملية الرفع الميداني بمحافظة دمياط أكدت أن هناك حجما كبيرا من الأراضي والأصول غير المستغلة، وسنعمل على تطويرها ضمن مشروع تطوير عواصم المحافظات كما سنبدأ في تمكين الهيئة الهندسية من هذه المواقع لبدأ تنفيذ المشروعات التي كلف بها الرئيس عبدالفتاح السيسي وأن هذه المشروعات ستوفر وحدات سكنية بديلة للعشوائيات القائمة، وكذلك ستعمل هذه المشروعات على حماية الأراضي الزراعية من كافة صور التعدي عليها، عن طريق توفير وحدات سكنية تناسب مختلف الشرائح، ضمن مبادرة الرئيس "سكن كل المصريين"، كما ستوفر هذه المشروعات عددًا كبيرًا من فرص العمل مؤكدًا أهمية حصر أراضي قطاع الأعمال غير المستغلة بالمحافظات والتنسيق مع الوزارة ليتم استغلالها في مشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى.

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