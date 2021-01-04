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الإثنين 04 يناير 2021 الموافق 20 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط 17 ألف قطعة حلوى مجهولة المصدر بالبحيرة

الإثنين 04/يناير/2021 - 11:59 ص
جريدة الدستور
مريم جبل - عمرو المزيدي
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تمكنت مباحث التموين بمديرية أمن البحيرة، اليوم الأثنين، من ضبط مالك مصنع لإنتاج السلع الغذائية بدون ترخيص.

وتم ضبط (17280 قطعة حلوى جافة بدون مستندات، مجهولة المصدر)، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، وذلك تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

يأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

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