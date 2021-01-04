حرائق الغابات في البرازيل بلغت أعلى مستوياتها في 2020

سجلت حرائق الغابات أعلى مستوياتها منذ عشر سنوات في البرازيل، وبلغت زيادتها خلال سنة نسبة قياسية قدرها 12،7 في المئة، واندلع نصفها تقريبًا في منطقة الأمازون، وفقًا للإحصاءات التي أصدرها الأحد المعهد الوطني لأبحاث الفضاء.وشهدت منطقة الأمازون البرازيلية 103 آلاف حريق، بزيادة سنوية تقارب 16 في المئة، من إجمالي 222798 حريقًا في كل أنحاء الأراضي البرازيلية في العام الماضي، ووفق التقرير الذي يلجأ إلى صور الأقمار الصناعية لتتبع حرائق الغابات وأعمال إزالتها.ويشمل هذا الرقم أيضًا أكثر من 22 ألف حريق في منطقة بانتانال الواقعة في جنوب الأمازون، وهي محمية للتنوع البيولوجي وأكبر الأراضي الرطبة على كوكب الأرض، وقد أتت على ربع مساحتها في الحرائق التي زادت فيها بنسبة 120 في المئة عام 2020.وتعتبر منطقتا الأمازون وبانتانال أهم نظامين بيئيين في العالم وتساهم الأمازون في مكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري وتقع 62 في المئة من مساحتها في البرازيل.