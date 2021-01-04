التفتيش على 453 منشأة للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية بالشرقية

قال مدحت الغمراوي مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة الشرقية، إن المديرية قامت باستخراج 2009 شهادة قياس مستوى المهارة، ومثلهم رخصة مزاولة الحرفة من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية.وأضاف أنه في مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية بالتفتيش على 453 منشأة للتأكد من تطبيقها للإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وأسفر عن تحرير 185 محضر سلامة و51 حالة غلق إداري، وفي مجال التفتيش العمالي تم التفتيش على 1189 منشأة، وأسفر عن تحرير 718 محضرًا، فضلًا عن التفتيش على 446 منشأة يعمل بها أطفال، وأسفر عن تحرير 7 محاضر لمنشآت مخالفة لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وذلك خلال شهر نوفمبر الماضي.أما في مجال التفتيش على شركات إلحاق العمالة بالخارج، أوضح أن المديرية قامت بالتفتيش على 15 شركة، وإعتماد 81 عقد عمل بالخارج، ومراجعة 379 تفويض ووكالة لشركات بها 501 فرصة عمل.وأشار مدير المديرية إلى أنه تم استخراج 8 تراخيص عمل الأجانب يعملون فى نطاق المحافظة، وتجديد 14 ترخيص آخرين، وذلك بعد ورود الموافقة الأمنية عليها طقًا لأحكام القانون.