«الضبعة النووية».. الحُلم المُنتظر منذُ 60 عامًا يُصبح حقيقة

إنجازٌ جديدٌ وصرّحٌ ضَخمٌ يُضاف إلى سلسلة إنجازات عملاقة حَدَثت على مدار السنوات الماضية، وتحديدًا مُنذُ 2014 وما زالت ساريةٌ حتَّى الآن، فمنذُ تولّي الرئيس عبد الفتاح السيسي مهام منصِبُه لرئاسة الجمهورية، واتجهت عيناه صوبًا علىَ إقامة المشاريع وتجديد البنية الإصلاحية في ربوع مصر وأماكنها المُختلفة.ومما لا شكّ فيه، أنَّ مصر، هي البلد الوحيدة التي استطاعت أنّ تُعمّر آلاف الطُرق وتبني مئات المشاريع، وقصورًا رئاسية، ومناطق كانت خاوية أصبحت خضراء بالمشاريع المُختلفة؛ كُلُّ ذلك على مدار سنوات قليلة جدًّا.ومن بين المشاريع العملاقة المُنتظرة؛ كان البرنامج النووي المصري؛ حيثُ أكثر من 60 عامًا مضت على الحلم النووي وقد مر هذا المشروع بثلاث مراحل لتنفيذه، إلا أنَّ الظروف السياسية والاقتصادية وعدوان عام 1967 تسببت في توقف البرنامج، وتعمل مصر حاليًا لإحياء مشروعها النووي للمرة الرابعة، وذلك لتوفير الطاقة الكهربائية، ولتقليل الاعتماد على البترول والغاز في إنتاج الطاقة.وبدأت الدولة اتخاذ كُلّ اجراءاتها القانونية والسياسية والاقتصادية، لبناء واحدة من أكبر مشاريع الطاقة النووية، لذا أعلنت مصر في عام 2002 عن نيّة إنشاء محطة لتوليد الطاقة النووية السلمية خلال 8 أعوام بالتعاون مع كوريا الجنوبية والصين وتوقف المشروع لسنوات.وفي عام 2007 تم اختيار موقع «الضبعة»، لتكون أوّل محطة كهرباء تعمل بالطاقة النووية في مصر، لكن الأمر لم ينفذ على أرض الواقع؛ ليأتي عام 2013 للإعلان عن تدشين مشروع إنشاء محطات نووية للاستخدامات السلمية للطاقة في الضبعة.وتقع المحطة في منطقة الضبعة بمحافظة مرسى مطروح على محاذاة ساحل البحر المتوسط، بدءًا من قرية غزالة شرقًا حتى فوكه غربًا، وينفذ المشروع على مساحة 45 كيلو مترًا مربعًًا، بطول 15 كيلومترً على ساحل البحر، وبعمق 5 كيلومترات.ويعد اختيار موقع الضبعة هو الأنسب لإقامة المحطة لتوافر مياه كافية للتبريد بالإضافة إلى ملاءمته من النواحي الجيولوجية والزلزالية والطبوغرافية وغيرها من المقومات الفنية والبيئية الأخرى ذات الصلة.تمتاز المفاعلات النووية بالتشغيل الآمن دون أي تأثيرات سلبية على البيئة المحيطة بها، وتتضمن هذه المفاعلات عدم التسرب الإشعاعي عن طريق الفلاتر والحواجز المتعددة، وتحتوى على نظام التحكم الآلي الحديث، ومن شأن ذلك العمل على دخول مصر ضمن قائمة الدول المصدرة للطاقة.ويوفر المشروع حوالى عشرة آلاف فرصة عمل خلال فترة الإنشاء، وما لا يقل عن 4 آلاف فرصة عمل دائمة.ويؤدى تشغيل المشروع إلى رواج اقتصادي وسياحي عظيم الأثر على منطقة الضبعة ومحافظة مطروح بكاملها.كما يؤدى هذا المشروع دورًا جوهريًا في تنويع مزيج الطاقة في مصر، وتعزيز مكانتها الإقليمية والدولية، ويضع مصر على طريق التقدم العلمي والتكنولوجي كما سيتم الالتزام بجميع الجوانب البيئية والاجتماعية الخاصة بالتشييد والتشغيل الآمن للمحطة.وسيصبح لدى مصر أول محطة نووية حقيقية، بقدرات إجمالية تبلغ 4.8 جيجاوات، تبنيه مؤسسة الطاقة النووية الحكومية الروسية روساتوم، بتكلفة تتجاوز 25 مليار دولار.ومن المنتظر تمويل 85% من تكلفة المشروع من خلال قرض روسي تبدأ مصر سداده في أكتوبر 2029 بأقساط نصف سنوية على مدار 22 عاما، بفائدة 3%.وتغطي الحكومة المصرية بقية التكلفة سواء من الخزانة العامة أو عبر البنوك المحلية، وتبقى محطة الضبعة أحد أكثر المشاريع القومية الكبرى إثارة للجدل في الوقت الحالي.ومن المتوقع أن تبدأ تشغيل المفاعل الأول من المفاعلات الأربعة بطاقة 1.2 جيجاوات بمحطة الضبعة في عام 2026، على أن يكتمل إنشاء المفاعلات الثلاثة الأخرى في العام المالي 20292028.وتابع الرئيس عبدالفتاح السيسي، الموقف التنفيذي لمحطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء، خلال استقباله أليكسي ليخاتشوف، مدير عام المؤسسة الروسية للطاقة النووية «روس أتوم»، بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور أمجد الوكيل، رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، وجريجوري سوسنين نائب مدير «روس أتوم»، والسفير جيورجي بوريسنكو، سفير روسيا الاتحادية بالقاهرة.وأوضح الرئيس أنَّ مصر تتطلع إلى محطة الضبعة كصرحٍ جديد يضاف إلى مسيرة الإنجازات التي حققها التعاون المصري الروسي المشترك عبر التاريخ، والتي يعتز بها الشعب المصري كرمز للصداقة المصرية الروسية، ومعربًا عن ثقته في الخبرة الروسية العريقة التي سوف تنعكس بكل تأكيد في إنشاء المحطة وفقًا لأعلى معايير الكفاءة الفنية والتكنولوجية والسلامة النووية.