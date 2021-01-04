طبيب بمستشفى عزل يكشف كيف تجاوزت مصر «وحل كورونا»

قال إبراهيم بكر، طبيب مختص بالعناية مركزيه فى مستشفي العجمي، إن هذا العام المنقضي كان مليئا بالأحداث المختلفة التي شهدها المصريين لأول مرة في حياتهم، فلم يكن أمام الأهالي سبيل سوى التعامل مع الأزمة، ولم يستوعب المواطنين أنهم بعد فترة سيعانون من إجراءات احترازية وحجر منزلي بسبب فيروس كورونا.وتابع بكر، أن أصعب اللحظات التي عاشها مع أسرته هي التي أخبرهم فيها بانتدابه للعمل بمستشفى عزل مصابي كورونا، إذ كانت مخاوفهم تزداد مع ارتفاع عدد الإصابات اليومية، لكنه حاول أن يطمئنهم ويهدأ من روعهم وشرح لهم سبب إقدامه على هذه الخطوة، فأدرك الجميع الوضع العام وأنهم الجنود الأوائل في حرب (كوفيد-19).وأوضح الطبيب، أنه همه الثاني كان خطيبته التي لم يستطع أن يشاطرها حياتها؛ لإنشغاله بالمرضى الذين كانوا يتوافدون بين اللحظة والآخرى، معلقًا: "لم نكن ننام وهذا ما أفقدنا القدرة على التواصل بشكل دائم مع ذوينا".استكمل، أن المستشفى كان يتردد عليها يوميًا ما يزيد عن 100 حالة لكورونا يوميًا، إلا أن التعامل المناسب مع الحالات سواء كان الأطفال أو كبار السن أو الشباب لكل عمر رطريقة تعامل مختلفة تمامًا، إلا أن جميعها يجب أن يتم في إطار الإجراءات الوقائية، مؤكدًا أن وزارة الصحة والسكان كانت تستجيب لطلبات المستشفى بشكل سريع جدًا، سواء كان في توفير الكمامات الطبية والبذلات الواقية، وأدوات التعقيم والتطهير وأسطوانات الأكسجين، الأمر الذي جعل الأزمة تحت السيطرة، معلقًا: "لم نسقط في وحل الكورونا كما سقطت الدول".