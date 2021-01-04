مكونات أطقم تحويل السيارة للعمل بالغاز (انفوجراف)

ينشر «الدستور»، مكونات أطقم تحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعي بالنسبة لنظام نظام الدائرة المطورة، وهو نظام تحويل للسيارات التي تعمل بنظام الحقن الإلكتروني، والتي يوجد بها حساس شكمان ويكون التحويل من البنزين للغاز أتوماتيكي عند البدء في حركة السيارة ووصول المحرك لعدد لفات 1500 لفة بالدقيقة، ويتم غلق رشاشات البنزين عن طريق جهاز فصل في حال استخدام وقود الغاز، ويتم تركيب جهاز خادع لإشارة حساس الشكمان أثناء استخدام وقود الغاز.

المكونات الرئيسية لأطقم التحويل:

- أسطوانة

- منظم ضغط

- الخلاط

- معالج تقديم الشرر

- مفتاح التحويل

- صمام الملء «بلف الشحن»

- صمام الغاز

- صمام البنزين

