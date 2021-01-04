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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رئيس مدينة الدلنجات يتابع صرف معاشات يناير

الإثنين 04/يناير/2021 - 11:53 ص
جريدة الدستور
البحيرة معوض هويدى
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تابع السيد المحاسب مجدي إبراهيم رئيس مركز ومدينة الدلنجات، صرف المعاشات للمواطنين الفئة الأولى التي يتم صرف من ١٠٠٠ جنيه يومي الأحد والاثنين، وفئة ٢٠٠٠ يومي الثلاثاء والأربعاء وفئة ٣٠٠٠ يومي الخميس والسبت وفئة ٤٠٠٠ يوم الأحد المقبل.

وأكد رئيس مجلس ومدينة الدلنجات أن فعاليات صرف المعاشات بمكتب البريد الجديد ومدرسة الثانوي بنين تتم بشكل طبيعي دون وجود أي مشاكل كما تم التنسيق مع الشرطة لتنظيم المواطنين والتأكيد على الالتزام، كما قام شباب الدلنجات بتفعيل المشاركه المجتمعية من تنظيم المواطنين وتوزيع الكمامات، كما تم توفير كراسي أمام مكتب البريد، كما تم تطهير جميع أماكن صرف المعاشات، وذلك ضمن اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة ومتابعة صرف المعاشات للمواطنين وتذليل العقبات امام المواطنين.

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