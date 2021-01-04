كرواتيا تتعرض لثاني أقوى زلزال خلال أسبوع

تعرضت مدينة بيترينيا الكرواتية، اليوم الاثنين، مجددا لثاني أقوى زلزال خلال أقل من أسبوع.وذكرت وكالة الأنباء الكرواتية أن الزلزال الجديد ضرب مجددا مدينة بيترينيا وسط كرواتيا بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر.يذكر أن كرواتيا تعرضت لأكثر من زلزال خلال الأسبوع الماضي كان الأقوى من بينها بقوة 6.3 على مقياس ريختر، وأسفر عن وقوع سبعة ضحايا، من بينهم طفلة، فضلا عن إصابة نحو 20 آخرين، وخلّف أضرارا مادية كبيرة في المباني.