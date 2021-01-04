رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 04 يناير 2021 الموافق 20 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

هبوط صادرات فنزويلا النفطية لأدنى مستوى

الإثنين 04/يناير/2021 - 11:51 ص
صادرات فنزويلا النفطية
صادرات فنزويلا النفطية
وكالات
طباعة
أظهرت بيانات رفينيتيف أيكون ووثائق داخلية من شركة النفط الحكومية الفنزويلية بي.دي.في.إس.إيه أن صادرات فنزويلا النفطية انخفضت بمقدار 376500 برميل في اليوم خلال 2020 تحت وطأة العقوبات الأمريكية الأمر الذي يفرض ضغوطا مالية جديدة على الرئيس نيكولاس مادورو.

كما فرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قيودا على الشركاء التجاريين الرئيسيين للشركة الحكومية وعلى مالكي الناقلات التي لا تزال تنقل النفط الفنزويلي وعلى إمدادات الوقود للدولة التي تحتاج بشدة للبنزين.

ودفعت العقوبات الهادفة للإطاحة بمادورو شركة النفط الفنزويلية إلى البحث عن زبائن جدد والاعتماد على وسطاء غير معروفين في الغالب لإعادة بيع النفط وكذلك تعميق العلاقات مع إيران التي تخضع هي نفسها لعقوبات أمريكية.

وكانت معظم الدول الغربية قد اتهمت مادورو بالفوز بفترة جديدة في انتخابات 2018 بالتزوير.

وأوضحت البيانات أن صادرات فنزويلا من النفط الخام والمنتجات المكررة انخفضت 37.5 في المئة خلال 2020 لتصل إلى 626534 برميلا في اليوم مسجلة بذلك أدنى مستوى منذ 77 عاما.

وكان الانخفاض أكبر في واردات الوقود إذ بلغ 51 في المئة مقارنة مع 2019 لتصل إلى 83780 برميلا في اليوم بحسب البيانات.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

«الصحة العالمية» توضح إمكانية حدوث تحور في كورونا

محمد الباز للأطباء: «حقكم على دماغنا في أي تجاوز ضدكم»

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الإثنين 4-1-2021

حقيقة نقص «الأكسجين» في مستشفي عزل «قلين» بكفر الشيخ

الصور

image description

26 عضو هيئة تدريس بجامعة أسيوط يحصدون جوائز تقديرية وتشجيعية

image description

«أطفال أسيوط» تدخل 2021 بدون قوائم انتظار

image description

ضبط 15 طن دقيق مدعم قبل تهريبه في دمياط

image description

إقبال للتصويت في انتخابات برلمان شباب دمياط

image description

غلق مطعمين مخالفين بدمياط (صور)

الأكثر قراءة

تخفيض 20% على تذاكر «مصر للطيران» بمناسبة بطولة كأس العالم لكرة اليد

«الوزراء» ينفي إلغاء النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة 2021

كيف تسبب رشدي أباظة في انفصال مديحة كامل عن زوجها؟

فيديو جديد صادم.. لحظة مطاردة قاتل معلمة بولاق لها قبل قتلها

إنفوجراف

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

image description

وحيد حامد.. كيف نعاه المثقفون؟ (إنفوجراف)

image description

«فتاة النزهة» المسحولة عانت من نزيف بالجسد كله وعظام مهشمة (إنفوجراف)

نجم الساعة

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

منوعات

هونج كونج ترجئ إعادة فتح المدارس لمواجهة كورونا

كرواتيا تتعرض لثاني أقوى زلزال خلال أسبوع

حرائق الغابات في البرازيل بلغت أعلى مستوياتها في 2020

في موسكو فقط.. توظيف إناث لقيادة المترو

أيام زمان

صدور ديوان «بخفة فيل» للشاعرة بسنت عبداللاه

كيف تسبب رشدي أباظة في انفصال مديحة كامل عن زوجها؟

فقد سمعه وعاش وحيدًا مع كلبه.. اللحظات الأخيرة في حياة زكي رستم

«مصر بها أثرياء ومشاهير يتمنوكي».. قصة علاقة جمعت ميرفت أمين بتاجر مخدرات

مقالات الرأي
د. منى حلمى
عام جديد بين الشعارات على الورق والمليارات المهدرة
عمرو خالد
يا عفو.. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا «٢- 2»
ماجد حبته
جرائمهم طالت مسجد النجاشى
مؤمن المحمدي
موسم التفويت
المزيد

الثقافة

«الفن وتحسين جودة حياة ذوي الهمم» ملتقى أونلاين بثقافة الجيزة

انطلاق فعاليات «صنايعية مصر» بقصر ثقافة الإسماعيلية

سعد القليعى عن عبدالوهاب الأسوانى: عامان فى العراء يا خال

فى ذكرى رحيله.. عبد الوهاب الأسوانى الكاتب الذى يجيد صوغ المعانى