تطهير منشآت حكومية وفحص 454 مواطنا ضمن «حياة كريمة» بالوادي الجديد

أكد الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الإثنين، استمرار تطهير المنشأت والمؤسسات الحكومية لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19".وكشف محروس، عن تنفيذ قافلة طبية علاجية مجانية لأهالي قرية عدن التابعة لمركز باريس، ضمن مبادرة «حياة كريمة»، لتوفير الرعاية الطبية لأهالي المناطق النائية.وأضاف، أن القافلة أسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 454 مواطنًا على مدى يومين، وتضمنت القافلة تخصصات «الباطنة، والجراحة، والجلدية، والأطفال، والنساء، والأسنان»، بالإضافة إلى الفحوصات الطبية المختلفة.وأشار إلى أن القوافل الطبية التي تنفذها المديرية ضمن مبادرة «حياة كريمة» التي أطلقها رئيس الجمهورية، وبإشراف الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، وبرعاية محافظ الوادى الجديد محمد الزملوط، ساهمت بشكل كبير في تقديم خدمات طبية متميزة،موضحا أن محافظة الوادي الجديد تنسق مع مختلف الجامعات الخاصة والحكومية والمؤسسات الخيرية الكبرى، للدفع بقوافل طبية بشكل مستمر، لسد العجز في التخصصات غير المتوفرة وتدعيم المنظومة الطبية.