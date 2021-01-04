صغار على المرض.. «الدستور» تحاور مستفيدي مبادرة التقزم

بتول: "الوعي الصحي في الأقاليم منخفض"

"لولا الحملة مكنتش هعرف"

الدقهلية والجيزة الأعلى

ماييف حنا: "شكرًا ياريس لاهتمامك بصحة ولادنا"

نهى: "ابنتي تتعالج من الأنيميا في الحملة طوال العام"

صدفة تكشف مرض أحمد بالأنيميا

هبة: كنت أظن أن أبنى طفل طبيعي

بالرغم من تعطل المدارس وحضور الطلاب إلى الفصول، إلا إنه وزارة الصحة لا زالت تجري مبادراتها التي انطلقت العام الحالي مع بداية العام الدراسي؛ لفحص الطلاب الذين يعانون من الأنيميا والسمنة والتقزم في المدارس الحكومية والخاصة وعلاجهم مجانًا على نفقة الدولة وصرف علاج لهم.وأعلنت وزيرة الصحة فحص 5 ملايين و371 ألفًا و715 طالبًا بمختلف مدارس الجمهورية ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للكشف المبكر عن أمراض (الأنيميا والسمنة والتقزم) لدى طلاب المرحلة الابتدائية منذ إطلاقها بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد.وأعلنت الصحة أن المبادرة تستهدف فحص 14 مليون طالب في المرحلة الابتدائية من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر وذلك بـ29 ألفًا و444 مدرسة حكومية وخاصة، كما أن المبادرة تستمر في العمل حتى نهاية السنة الدراسية بجميع المحافظات.يتم خلال المبادرة إجراء المسح الطبي للطلاب وقياس الوزن والطول ونسبة الهيموجلوبين بالدم، للكشف عن الأمراض الناتجة عن سوء التغذية، ووضع الآليات اللازمة لتحسين صحة الطلاب، وذلك بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.وتحويل الحالات المصابة بأي من هذه الأمراض التي تشملها المبادرة إلى عيادات التأمين الصحي، لاستكمال الفحوصات اللازمة وصرف العلاج بالمجان، كما يتم تسليم هؤلاء الطلاب "كارت متابعة" يحتوي على البيانات الخاصة بهم، وذلك لمتابعتهم دوريًا، والاطمئنان على حالتهم الصحية باستمرار من خلال 250 عيادة تأمين صحي بجميع محافظات الجمهورية ويتم فيه مراعاة الاجراءات الوقائية واستمراره طوال العام منعًا لتكدس الطلاب."الدستور" تحاور عددًا من أولياء الأمور الذين استفاد ابنائهم من المبادرة إلى جانب عدد من مشرفي الحملة.بتول ماهر والدة لطفلين أصيب كل منهما بـ "الأنيميا"، تحدثت لـ"الدستور" عن رحلتها مع هذا المرض، قائلة: "لدينا تاريخ عائلي في الإصابة بالأنيميا فوالدهم وعمهم أيضًا يعانون من الأنيميا، وبدأ الأمر مع الفتاة حين كانت في عمر سنة وشهرين، ففي يوم عادي يمر علينا قمت بإطعامها بعضًا من البسلة لكني فوجئت أن وجهها أصبح شاحبًا والبول أصبح أحمر".أضافت: "رغم أن الإصابة بالأنيميا أمر نادر بين الفتيات، وعلى الفور أجرينا تحاليل الدم اللازمة التي أسفرت عن وجود تكسير في الدم، وأخبرنا الطبيب أنه علينا مراقبتها وفي اليوم التالي نقوم بإجراء تحليل آخر وإذا استمر التكسير سنقوم بنقل الدم لها، ومع الوقت تحسنت الأحوال وتعافت منه تمامًا وهي الآن في سن العاشرة ولا تعاني من مشكلة".وبوجه مبتسم، تابعت أن الطفل الصغير أيضًا، صاحب الخمس سنوات حين قامت بعمل تحليل له وجدت نسبة الأنيميا تكاد تقترب من الطبيعية، وكان يعاني من تكسير كريات الدم لكنه استعاد عافيته وتم شفائه منها، فالأنيميا لا تحتاج إلى علاج أو نظام غذائي لأنها في الأغلب جينات متوارثة.استطردت: "لكن الكشف المبكر عنها يقلل معاناة الأسر خاصة في الأقاليم حيث يتدنى مستوى الوعي، فلا تراقب الأم صحة الابن عن كثب، لكن فحوصات الدولة على الأطفال يحمي صحتهم مستقلبيًا، موضحة أنها شاركت في مبادرة الرئيس للكشف عن الإنيميا وتم صرف العلاج لطفليها مجانًا.إيمان عامر، والدة الطفل عمر حسام الدين 9 سنوات، الطالب بمدرسة سان جورج الخرنفش بالجمالية بالصف الثالث الابتدائي، أنه بالفعل جاءت حملة للكشف عن الأنيميا إلى مدرسة طفلها تابعة لوزارة الصحة، قامت بفحص جميع الطلاب بشكل متتابع، مؤكدة أنه قبل الحملة بعدة أيام نوهت إدارة المدرسة ومدرسيها بضرورة عدم غياب الطلاب لكي يتمكنوا من اجراء الفحوصات التي تتابعها الحملة، وهي معدل التقزم والأنيميا.تابعت إيمان أن مسؤولي الحملة شددوا على اتباع كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية طوال فترة اجراء الحملة، متبعين إياها بدقة عن طريق الكشف على كل طالب على حدة، وترك مسافة آمنة بينه وبين زملاؤه تطبيقًا للتباعد الاجتماعي، مع الحرص على ارتداء الجميع للكمامات أثناء اجراء هذه الفحوصات.أضافت: "تم توقيع الكشف على مستوى طول ابني من قبل فريق الحملة"، موضحة أنه أظهرت نتائج الفحص أن طفلها لا يعاني من التقزم، وأن معدل طوله يسير على النهج الطبيعي بالنسبة لعمره، ولكن مع إجراء اختبار الأنيميا كشفت نتائج العينة التي تم سحبها من الطفل، والتي ظهرت نتائجها عقب سحبها بلحظات عن طريق الجهاز السريع لكشف الأنيميا، أن الطفل يعاني من ارتفاع نسبة الأنيميا في الدم.نتيجة لذلك وجه مسؤولي الحملة خطابًا لأقرب مستشفى للتأمين الصحي تابعة لمدرسة ابنها عمر، لتحويله إليها كما تم تحديد موعد للكشف هناك لتلقي علاج الأنيميا، وصرفه بصورة منتظمة بشكل مجاني دون أي مقابل: "لولا المبادةر مكنتش هعرف أن ابني عنده إنيميا".أضافت: "كثيًرا من الأهالي قد يستهينوا بالكشف الطبي أو ينشغلوا عن ذلك، خاصة إذا لم يرتبط الأمر بشكوى محددة بعينها من قبل الطفل، ولكن تلك الحملات تلقي الضوء على أمراض قد يكون الطفل مصابغ بها دون أن يشعر، وقد تتسبب في مشكلات خطيرة له في المستقبل، لذا فإن السيطرة عليها لهذا السن الصغيرة هو الأفضل كما أنه الأغنى عن مشكلات صحية كثيرة قد تحدث بالمستقبل".تصدرت محافظة الدقهلية أعلى المحافظات، حيث تم فحص 635 ألفًا و791 طالبًا بها، تليها محافظة الشرقية 635 ألفًا و464 طالبًا، ثم محافظة الجيزة 365 ألفًا و27 طالبًا، ويشارك 1800 فريق طبي بالمبادرة، ويتكون كل فريق من 3 أفراد (ممرضة، فني معمل، وإداري)، وتم تدريبهم على بروتوكولات الفحص والتشخيص، كما تم تدريبهم على معايير مكافحة العدوى، في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة جميع الطلاب.أما السيدة ماييف حنا، والدة الطفل روبين جوزيف 10 سنوات، طالب بمدرسة سان جورج الخرنفش، قالت: "سعدت كثيرًا عندما سمعت عن تلك المبادرة مثل المبادرات السابقة التي حرصت عليها الدولة بالفترة الأخيرة، لأن هناك اهتمام بالأطفال وصحتهم وكل شيء يخصهم، وذلك هو الأمر الذي طالما تمنت أن أعيشه منذ سنوات".أما عن طفلها أكدت ماييف، أنها كما حرصت على ذهابه بانتظام إلى المدرسة بالأيام الدراسية المخصصة لصفه، وشددت على حضوره وقت إجراء حملة الكشف عن التقزم والأنيميا، وذلك رغبة منها للإطمئنان على صحة الطفل، وهو بالفعل حدث إذ تم الكشف عليه أثناء الحملة من خلال قياس طوله ووزنه واجراء تحليل الإنيميا بالدم له، بالإضافة إلى تطعيم الديدان".وتابعت: "أظهرت نتائج الفحوصات اللحظية بأنه معاف تمامًا من الإصابة بأيًا من اعراض التقزم، لكن لديه نسبة إنيميا ليست طبيعية، لذلك بدأ العلاج على نفقة الحملة، وتختم والدة روبين حديثها بشكر الرئيس السيسي على اهتمامه بصحة الأطفال واهتمامها بالصحة بشكل عام.ودعت حنا أولياء الأمور إلى فحص ابنائهم من خلال هذه الحملات الطبية للاطمئنان على صحتهم منذ الطفولة، موضحة أن الاهتمام بصحة الإنسان يترتب عليه صحة بناء المجتمع كله، ولا بد من الاهتمام ببناء أجساد الأطفال في الصغر.نهى أيمن، إحدى أولياء الأمور اللاتي استفادوا من مبادرة الكشف المبكر عن التقزم والأنيميا، حيث إن ابنتها "سيلين" كانت تعاني من السمنة المفرطة والأنيميا، لاسيما وهي في سن صغير، حيث أنها كان لديها 6 سنوات ووزنها يبلغ 40 كيلو.ما استدعى قلق الأم، وانضمت الطفلة لأحد المدارس في منطقة حلوان، ثم عانت من التنمر الشديد من قبل أصدقائها من اللقاب التي ينادوها بها بالحذر من التعامل معاها إلي عدم الجلوس بجانبها مما يجعل الطفلة تعود باكية كل يوم، جاءت حملة "التقزم والأنيميا" للمدرسة وتم الكشف عن "سيلين" وفي اليوم التالي تم استدعاء ولي الأمر، وإخبارها بإنها تعاني من الإنيميا وأن السمنة المفرطة مرض يجب الكشف المبكر عنه ومن هنا عرفوا المرض.واجهت نهى صعوبة في الاعتراف بالمرض وأن ابنتها الوحيدة مريضة بالرغم أن مرضها واضح وتحتاج للمساعدة حتى اعترف الوالد وذهبت الأم إلى الحملة وتم صرف العلاج المجاني لها مجانًا ولازالت تتابع العلاج مع الحملة المدرسية طوال العام.يعاني أحمد 8 سنوات، من الأنيميا، واكتشف والدته ذلك الأمر في أحد أيام الدراسية العادية، حين كان يوم الأنشطة في المدرسة واليوم العالمي للريف، وتقوم المدرسة بالاحتفال بالريق وأهميته، ويحضر الأطفال بملابس ريفية وطعام ريفي وكان من ضمن القائمه مشروب "حمص الشام" الذى أكل منة "أحمد" وفورًا ما لاحظت المعلمة تغير لونه وصعوبه تنفسه فأسرعت باستدعاء طبيبة المدرسة.أشارت "أمل" أم الطفل إلى أنها هرعت إلى المدرسة، قالت: " كانت أصعب مكالمة في حياتي لأن طفلى الصغير مريض مرض شديد في المدرسة حملت طفلي وذهبت به للمستشفى وبعد فحوصات علمت أنه مريض نوع من الأنيميا التي لا علاج لها سوا منع بعض البقوليات التي قد تسبب له أخطار كثيره وقد تصل لنقل دم له في هذا السن الصغير".تابعت: "كنت أتابع مع طبيب خاص ولكنه بمصاريف مرتفعة للغاية، حتي قامت حملة الأنيميا التابعة للدولة بفحص "أحمد" وأخذ الاجراءات الطبية له، وبالفعل تلقى العلاج على نفقة التأمين الصحي الخاصة به لكونه طالب في مدرسة حكومية وأحد المستفيدين من المبادرة".هبة أحمد السيد، إحدى المستفيدات من مبادرة الكشف المبكر عن التقزم، وتقطن في منطقة شبرا الخيمة، ولديها طفل يدعى "عبدالله" يبلغ من العمر 10 سنوات، سبب له وفاة والده مبكرًا أزمة نفسية دفعته إلى الاكتئاب مما انقص وزنه بشدة.بدأ أحمد النحافة في عمر مبكر للغاية، وكانت الأم تظن أن فقدان الوزن يعود فقط إلى الحزن على والده، وأنه سيعتاد الأمر مع الوقت وبالطعام الصحي والدعم المعنوى سيعود إلى وزنه، إلا أنه في يوم ما سقط مغشيًا عليه، فذهبت به إلى الطبيب، وبعد عدة تحاليل علمت أنه مصاب بالأنيميا.بدأت هبة رحلة العلاج حتى تم الإعلان عن حملة الكشف المبكر عن التقزم والأنيميا، وبالفعل خاض الطفل رحلة الكشف تبعًا للحملة، حتى يتم علاجه من النحافة الشديدة، قالت: "حين وصلت الحملة للمدرسة ظننت أنه اجراء روتيني ولن يتم استدعائى ولكن تم استدعائى واعطائي معلومات طبية مهمة وكان التعامل معي وابني في غاية الرقي وكان الأطباء على قدر كبير من العلم والوعي وتم الكشف عليه وفي انتظار العلاج".هيلين: أعاني من نظرات السخرية والشفقةهيلين، 50 عامًا، سيدة تخترق شوارع العاصمة ذهابًا إلى عملها وعودة إلى منزلها، لكنها تُقابل من المارين في الشوارع بنظرات تتراوح بين السخرية والشفقة، بسبب معاناتها من التقزم، قالت: "العلاج الجراجي في هذه الحالة مؤلم جدًا لأنه يلجأ إلى نشر العظام ويشدوه".كما يعاني ابن اخيها الصغير 7 سنوات، الذي كشف ضمن الحملة من قصر القامة، موضحة أنها وأسرتها ممتنون لإدارك الدولة حماية الأطفال من التقزم في هذا السن الصغير، لا سيما أن تلك الفئة العمرية لا زالت في طور التكوين ومن السهل معالجته بالعلاج الطبيعي والهرموني.أضافت: "أسرتي لا تستطع تحمل كلفة العلاج لكن تدخل وزارة الصحة ممثلة للدولة ينقذ ملايين الأطفال، وإذا وُجد العلاج الذي يساعد الطفل على عدم المعاناة من التقزم بدون جراحات فسيكون أمر جيد، خاصة وأن الطبقات الأقل اجتماعيًا وماديًا تعاني بشكل أكبر لأن يُقابلون بتنمر أكبر من الطبقات الأعلى".