محافظ البحيرة يفتتح المبنى الجديد للوحدة المحلية بـ«بطورس»

افتتح اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، اليوم الإثنين، المبني الاداري الجديد للوحدة المحلية بقرية بطورس المقام على مساحة 1500 متر، بالإضافة إلى عدد 30 محل تجايى تم إنشائها بتكلفة إجمالية قدرها 4 ملايين و900 ألف جنيه، حيث تم انتهاء الأعمال بنسبة تنفيذ 100%، ثم استمع المحافظ لشرح تفصيلي من رئيس المدينة، تناول عرض ماتم إنجازات في كافة القطاعات الخدمية بمركز أبوحمص.وأكد محافظ البحيرة، على ضرورة المتابعة المستمرة واليومية لمشروعات الخطة الاستثمارية التي تتم بالمدن والقري على مستوي المحافظة، وسرعة الانتهاء الأعمال والالتزام بالبرنامج الزمني والمواصفات والاشتراطات الفنية، والعمل على تعظيم الموارد والاستغلال الأمثل لها لدعم الخطط الاستثمارية والمشروعات التنموية الجاري تنفيذها، مع تقديم كافه أوجه الدعم للارتقاء بمستوي الخدمات والمتابعة الدورية للتيسير على المواطنين وتلبية مطالبهم.