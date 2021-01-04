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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«عكاظ»: قمة «العلا» انطلاقة لتحقيق التكامل الخليجي

الإثنين 04/يناير/2021 - 11:48 ص
قمة العلا
قمة العلا
أمينة ذكى
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قال سياسيون لصحيفة عكاظ السعودية اليوم الاثنين، إن القمة الخليجية التي ستبدأ أعمالها غدًا الثلاثاء في المملكة العربية السعودية ستكون سدًا وحاجزًا أمام التهديدات الإيرانية، وبمثابة انطلاقة لتحقيق التكامل الخليجي.

وقال المحلل السياسي عبداللطيف راضي: إن القمة ستكون انطلاقة الميلاد الجديد لتحقيق التكامل بين دول مجلس التعاون الذي أتم 40 عاما على إنشائه، مؤكدا على أهمية تحصين المنطقة الخليجية من ويلات التصارع الإقليمي والتهديدات الخارجية التي باتت تهدد أمن واستقرار دول مجلس التعاون.

وتابع: أن إنشاء المجلس الخليجي عام 1981 جاء ليكون عمود الثبات والتوازن وبات سدًا وحاجزًا أمام التهديدات الإيرانية، ونوه إلى أن القمة الخليجية ستشهد تعزيز اقتصادها ودعم استقرارها وتطوير أوجه التبادل التجاري والصناعات المشتركة.

وأوضح راضي أن قمة العلا هي قمة الأمن والتسامح والسلام وهي انطلاقة خليجية، وسط تحول عاشه العالم على مدى عام كامل في مواجهة وباء كورونا.

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