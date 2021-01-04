بعد إغلاق الطرق بسببها.. نصائح لقيادة آمنة في «الشبورة»

شبورة كثيفة غطت طرق مصر في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، ما جعل الإدارة العامة للمرور تحذر السائقين من احتمالية وقوع حوادث نتيجة الرؤية الضبابية بسبب الشبورة، لتتخذ الإدارة العامة للمرور قرارا بغلق الطرق في محاولة للسيطرة على الشبورة الكثيفة.وأغلقت الإدارة العامة للمرور، طريق إسكندرية الصحراوي، والطريق الدائري الاقليمي من بوابات الخطاطبة، ومحور 30 يونيو من العين السخنة والسويس حتى الإسماعيلية، وطريق بورسعيد الصحراوي، وطريق العين السخنة، وطريق الإسماعيلية الصحراوي.جاء ذلك بعد تحذير هيئة الأرصاد الجوية من ظهور الشبورة الكثيفة، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، وذلك على الطرق السريعة.وهابت الإدارة العامة للمرور بالسائقين توخي الحذر أثناء القيادة على الطرق، منعا لوقوع الحوادث على الطرق بسبب الشبورة، فيما وجهت هيئة الأرصاد الجوية عدة نصائح للمواطنين القيادة وسط الشبورة.- يجب عليك تأجيل رحلتك لحين الانتهاء من الشبورة ووضوح الرؤية، حيث يجب أن يعلم المواطن الطقس قبل ٢٤ ساعة من بدايته عن طريق هيئة الأرصاد الجوية.- يجب إضاءة أنوار سيارتك، فمن الأفضل أن يكون النور الأمامي منخفض واستخدام انوار الشبورة إذا وجدتها في سيارتك.- تجنبا للحوادث يجب استخدام أنوار الانتظار أثناء الشبورة كي يراك من هو خلفك.- لا تغلق زجاج سيارتك لمنع تكثف الماء بداخلها.- يجب أن تكون سرعتك في حدود ما تسمح به الرؤية وليس في حدود السرعة القانونية.- استعمل مساحات المطر بشكل دائم.- يجب عليك استخدام آله التنبيه على فترات متقطعة لطمأنة من هو خلفك بوجودك.- احرص على عدم التوقف في منطقة الشبورة.- احرص على عدم تغيير السرعة في حالة وجود شبورة مائية لأن الشبورة غالبا ما تكون متقطعة ومتحركة.- ضاعف مسافة الأمان بينك وبين السيارة التى امامك.- يجب السير فى منتصف نهر الطريق مسترشدا بالخطوط البيضاء.- احرص على عدم التخطى بسيارتك لسيارة أخرى.- احرص على سماع وتنفيذ تعليمات الإدارة العامة للمرور والتي تصدرها على مواقع التواصل الاجتماعي والصحف والتليفزيون.- عند وجود أعطال أو حوادث يرجى الاتصال بارقام الإغاثة المرورية 01221110000