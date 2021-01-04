رصد 5171 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

شنت الإدارة العامة للمرور، بوزارة الداخلية، اليوم الاثنين، حملات موسعة لتحقيق الانضباط وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.و أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 5171 مخالفة مرورية متنوعة تضمنت،2391 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 240 مخالفة السير بدون تراخيص، 56 مخالفة شروط التراخيص.16 مخالفة موقف عشوائي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.