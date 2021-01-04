اليوم.. «المركزي» يطرح سندات خزانة بقيمة 13 مليار جنيه
الإثنين 04/يناير/2021 - 11:46 ص
راندا التونيطباعة
يطرح اليوم الإثنين، البنك المركزي المصري، سندات خزانة حكومية بقيمة اجمالية تبلغ 13 مليار جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول 6 مليار جنيه لأجل 3 سنوات، وتبلغ قيمة الطرح الثاني 7 مليار جنيه لأجل 7 سنوات.
من ناحية أخرى، توقعت وزارة المالية وفقًا لمشروع موازنة 2020-2021، أن يصل إجمالي الدين العام إلى 83%، من الناتج المحلي الإجمالي، مع بلوغ فوائد الدين 566 مليار جنيه.
من ناحية أخرى، توقعت وزارة المالية وفقًا لمشروع موازنة 2020-2021، أن يصل إجمالي الدين العام إلى 83%، من الناتج المحلي الإجمالي، مع بلوغ فوائد الدين 566 مليار جنيه.