اليوم.. «المركزي» يطرح سندات خزانة بقيمة 13 مليار جنيه

يطرح اليوم الإثنين، البنك المركزي المصري، سندات خزانة حكومية بقيمة اجمالية تبلغ 13 مليار جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول 6 مليار جنيه لأجل 3 سنوات، وتبلغ قيمة الطرح الثاني 7 مليار جنيه لأجل 7 سنوات.من ناحية أخرى، توقعت وزارة المالية وفقًا لمشروع موازنة 2020-2021، أن يصل إجمالي الدين العام إلى 83%، من الناتج المحلي الإجمالي، مع بلوغ فوائد الدين 566 مليار جنيه.